Megaoperativo desarticula a 'Los Socios del Callao': Gobernador Ciro Castillo es señalado como presunto cabecilla

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este 15 de diciembre, en un megaoperativo que se desarrolló desde primeras horas de la mañana, las autoridades lograron intervenir a la organización criminal denominada 'Los Socios del Callao'. Según la Policía y la Fiscalía, el gobernador regional, Ciro Castillo, figura como presunto cabecilla de la red.

Megaoperativo desarticula a 'Los Socios del Callao'

En el Callao, la madrugada de este lunes 15 de diciembre se está desarrollando un megaoperativo.

🔴🔵Este 15 de diciembre, en un megaoperativo que se desarrolló desde primeras horas de la mañana, las autoridades lograron intervenir a la organización criminal denominada 'Los Socios del Callao'. Según la Policía y la Fiscalía, el gobernador regional, Ciro Castillo, figura como... pic.twitter.com/8I6LcSB94g — Exitosa Noticias (@exitosape) December 15, 2025

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR), junto a la Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecuta detenciones preliminares y 27 allanamientos contra la presunta organización criminal denominada 'Los Socios del Callao'.

Según las investigaciones, esta red habría operado desde el inicio de la gestión del gobernador regional, Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, en 2023 hasta febrero de 2024.

Ciro Castillo es señalado como presunto cabecilla

Las pesquisas de la Policía y la Fiscalía señalan que la organización habría direccionado contrataciones públicas por montos menores de 8 UIT para evitar los procesos de selección establecidos por la ley.

Asimismo, funcionarios y servidores públicos habrían favorecido de manera irregular a proveedores específicos, emitiendo órdenes de compra y servicios sin los procedimientos correspondientes.

Hasta ahora, se ha detectado al menos 63 contrataciones de este tipo, que habrían generado un perjuicio económico al Estado superior a 1 millón 400 mil soles.

Entre las personas con mandato de detención preliminar se encuentran Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor FAC, y Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de Logística del GORE Callao, quienes serían responsables de coordinar directamente estas irregularidades.

Por su parte, el gobernador Ciro Castillo figura como presunto cabecilla de la organización, con una orden de detención preliminar, aunque hasta el momento no ha sido ubicado en su domicilio ni en otros inmuebles inspeccionados.

Las autoridades precisan que el objetivo es garantizar que todos los involucrados respondan por los presuntos delitos cometidos, mientras se asegura la transparencia y legalidad en la gestión pública.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se confirmen más detalles sobre la ubicación del gobernador Ciro Castillo y los resultados de los allanamientos en curso.

Por ahora, el megaoperativo ha permitido desarticular gran parte de 'Los Socios del Callao', mientras se busca al gobernador Ciro Castillo, señalado como presunto cabecilla. Las autoridades continúan con los allanamientos y las investigaciones para esclarecer todos los hechos.