San Juan de Lurigancho: Hombre fue atacado a balazos por presunto sicario cerca de estación Bayóvar

La ola de criminalidad no deja de afectar a los peruanos y en el distrito de San Juan de Lurigancho se registró un ataque cerca de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima. Un hombre que iba en su vehículo por la avenida Wiesse, fue atacado a balazos por un presunto sicario, resultado herido, aunque con el atacante detenido.

Generó pánico entre transeúntes

Este hecho delictivo se produjo en horas de la tarde del domingo 14 de diciembre y según información preliminar, el sujeto fue interceptado por el supuesto delincuente que iba junto a su cómplice un una minivan. Tras dispararle en varios oportunidades y dejarlo malherido, escaparon de la escena, aunque iniciando una persecución.

Alertados por el ataque, efectivos de la unidad especial de élite Delta y miembros del serenazgo del distrito comenzaron el seguimiento. Lo funcionarios municipales llegaron a dar con los involucrados, sin embargo, lograron fugarse tras disparar contra ellos, logrando que aborten su misión.

Junto con elementos de la PNP, continuaron la persecución, logrando la captura de uno de ellos gracias a las cámaras de seguridad del distrito. Al tratar de subirse a una mototaxi sin éxito, emprendió la huida a pie, siendo detenido y golpeado por vecinos indignados, para después ser llevado a la Depincri de Canto Rey.

Mientras tanto, personal del serenazgo atendió al conductor de la unidad, siendo trasladado al hospital de Canto Grande junto a su acompañante. Al nosocomio llegó aún con signos vitales e ingresado al área de emergencia para atender las heridas que sufrió.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Como parte de la estrategia del Gobierno de la República para bajar los altos índices de criminalidad, se decretó un estado de emergencia en la capital y el primer puerto del país. Las medidas adoptadas han permitidos requisitorias en centros penitenciarios y un mayor control de identidad por parte de efectivos a ciudadanos en las calles.

Pese a que en un inicio se establecieron 30 días, estos fueron prorrogados el 20 de noviembre pasado, con el objetivo de intensificar las labores en seguridad ciudadana. Para ello, miembros del Ejército del Perú brindarán apoyo a la PNP.

