'El Monstruo' llegaría en 6 meses al Perú, señala Óscar Arriola: "Para que pague por tanto terror"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, anunció que 'El Monstruo', Erick Luis Moreno Hernández, podría llegar al Perú en un plazo aproximado de seis meses. La extradición permitirá que las autoridades peruanas continúen con los procesos judiciales pendientes por los graves delitos que se le atribuyen.

El país espera con atención que Erick Luis Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', sea llevado ante la justicia peruana.

Este hombre es señalado por graves delitos que incluyen secuestros, asesinatos y actos de extorsión.

Su llegada a Perú se produciría en los próximos meses gracias a la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"En un tiempo de cuatro a seis meses, estaríamos con Erick Luis Moreno Hernández al frente de los tribunales peruanos para que pague por tanto terror, zozobra, asesinato, privaciones de libertad de mujeres secuestradas, de niñitas", señaló Óscar Arriola.

Fiscalía solicitó 36 meses para 'El Monstruo'

Recordemos que el Ministerio Público pidió al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

El 5 de diciembre, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo) presentó el pedido.

La medida se solicita tras iniciarse una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados.

Según la Fiscalía, a estas personas se les imputan presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros ilícitos en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado.

El requerimiento fiscal fue remitido al despacho del juez Wilson Verástegui, quien evalúa el caso junto con las partes procesales para determinar la situación legal de los investigados.

En total, la investigación preparatoria abarca a 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y la Fiscalía como el lugarteniente y la cajera de 'El Monstruo', respectivamente.

Por ahora, se espera que 'El Monstruo' llegue al Perú en aproximadamente seis meses, según indicó Óscar Arriola. Las autoridades vienen coordinando con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la cooperación internacional para que Erick Moreno Hernández responda por los graves delitos que se le imputan.