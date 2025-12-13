13/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La inseguridad y el sicariato siguen causando conmoción en el país. Presuntos sicarios dispararon contra la vivienda de un conocido exfutbolista, ubicada en La Perla, Callao. Las autoridades investigan el incidente que terminó con la aparición de una nota intimidante.

Atacan casa de madre del exfutbolista 'Pato' Arce

Según los primeros reportes, el Callao vuelve a ser escenario de un preocupante hecho. Alrededor de las 8:50 p.m. del 11 de diciembre, en la cuadra tres del jirón Atahualpa, la casa de los padres del exfutbolista Patricio 'Pato' Arce, quien jugó en equipos de la Liga 1 como Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar y César Vallejo fue víctima de la delincuencia.

De acuerdo al testimonio de testigos del incidente, presuntos sicarios dispararon contra la ventana principal de la casa del expelotero, quien actualmente se encuentra en el penal Sarita Colonia, donde cumple una condena de 22 años de prisión por el asesinato del cobrador de combi Piero Javier Robles Gervasi, del que él se considera inocente.

Afortunadamente, la familia de Arce, incluido su madre, logró ponerse a salvo. Este incidente ocurre horas después de que en el penal del Callao se registrara una gresca entre internos del pabellón 1 de Máxima Seguridad que obligó a movilizar a agentes del INPE y de la PNP.

Balacera tras revuelta en penal Sarita Colonia

Además de la balacera desatada contra el inmueble de la familia del 'Pato' Arce, los delincuentes dejaron una corona fúnebre en la puerta con una nota que contenía el siguiente mensaje: "Pato Arce, por 'chapar' el pabellón número uno, tu familia m***rá".

Tras darse a conocer este hecho, la Policía llegó a realizar las diligencias respectivas para identificar y capturar a los autores de los disparos que no solo alarmaron a los familiares del exjugador de Sporting Cristal, sino también a los vecinos, quienes exigen más seguridad en la zona chalaca.

De futbolista profesional a estar en prisión

El exfutbolista defendió diferentes camisetas importantes del fútbol peruano y tuvo buenos momentos en la Primera División. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida cuando fue encontrado culpable por un tribunal del Callao de haber ordenado el homicidio de Piero Robles Gervasi, junto a otros dos hombres que también fueron condenados por haber cometido el crimen en el distrito de La Perla, según señaló el Ministerio Público del distrito fiscal de esa provincia.

La detención de Arce se dio mientras este se encontraba en una práctica de su club, Universidad César Vallejo, cuando agentes del orden irrumpieron en el entrenamiento para arrestar al volante.

Este año, 2025, el exjugador rompió su silencio y, desde el penal Sarita Colonia, afirmó que la acusación fiscal no logró acreditarse con evidencias concretas, por lo cual, clama por justicia y resalta ser inocente.

En medio de esta controvertida situación, la vivienda de la madre de Patricio Arce fue baleada en el Callao por presuntos sicarios. Los facinerosos habrían dejado una corona fúnebre con una nota amenazante, que ahora está bajo investigación policial.