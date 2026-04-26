Arequipa: Detienen a falso trabajador de Backus por vender botellas de cerveza adulterada a comerciantes

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un falso repartidor fue capturado en Mariano Melgar tras estafar a comerciantes vendiendo botellas de cerveza llenas con agua. El sujeto, vestido con implementos de una empresa reconocida, fue descubierto cuando una víctima notó la falta de espuma en el producto y alertó a las autoridades.

Falsa identidad para el engaño

El intervenido, Marco Antonio Cabrera, de 42 años, utilizaba una estrategia meticulosa para ganarse la confianza de sus víctimas en la Ciudad Blanca. Según el diario Los Andes, el hombre vestía un chaleco naranja y casco de seguridad, simulando ser un distribuidor oficial de la empresa Backus.

Esta indumentaria le permitía transitar por zonas comerciales sin levantar sospechas entre los dueños de las bodegas. El sujeto se desplazaba con una carreta cargada de cajas, ofreciendo el producto a precios ligeramente menores, lo que facilitaba que los comerciantes aceptaran realizar transacciones rápidas en la vía pública.

La modalidad consistía en entregar las cajas cerradas y retirarse de inmediato. Sin embargo, la estafa quedó al descubierto en las avenidas Amazonas y Piura. Una comerciante, tras adquirir dos cajas, decidió abrir una botella y notó que el líquido en su interior no tenía gas ni olor.

Captura y red de estafas

Ante el reclamo de la mujer y la evidencia del engaño, efectivos de la unidad de Halcones de la Policía Nacional procedieron con la detención. Durante la revisión del cargamento, se confirmó que las botellas contenían agua con colorantes, aunque los envases y las chapas parecían totalmente originales.

Las investigaciones preliminares sugieren que Cabrera no actuaba de forma solitaria en la ciudad. Según las autoridades policiales, existen indicios de que el detenido integraría una banda criminal dedicada a la adulteración de bebidas alcohólicas para su posterior distribución ilícita en distritos como Paucarpata, Cayma y Hunter, tras eso el detenido fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

La policía ha solicitado a otros empresarios afectados que se acerquen a la comisaría de Mariano Melgar para realizar sus denuncias. Esto permitirá fortalecer el proceso judicial contra este sujeto por el presunto delito de estafa y evitar que estas estafas comerciales continúen afectando la economía local.

Es fundamental que los dueños de negocios verifiquen siempre la identidad de los proveedores. La policía recomienda observar los sellos de seguridad y la consistencia del líquido. La detención del falso trabajador por vender cerveza adulterada con agua a comerciantes en Arequipa marca un precedente contra estas bandas delictivas.