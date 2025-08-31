Pachacámac: Caen integrantes de 'Clan Ureta', banda criminal dedicada a la extorsión en Manchay

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Criminales de la extorsión cayeron en el distrito de Pachacámac luego que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraran su guarida en la zona alta de Manchay. La banda criminal cobraba cupos a comerciantes y vecinos.

Caen integrantes de 'Clan Ureta'

Intentaron todo por escapar. Tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Clan Ureta' dedicada al cobro de cupos en el distrito de Pachacámac, fueron atrapados durante este fin de semana por autoridades policiales.

Personal del Grupo Terna de Chorrillos logró la captura de tres delincuentes en la parte alta de Manchay, donde los criminales se establecían en una vivienda de material noble. Una vez identificado el lugar, la unidad especializada de la División de Operaciones Especiales, decidió intervenirlo.

Cuando equipo de la policía llega al lugar, los delincuentes intentaron escabullirse por los cerros de la jurisdicción y uno de ellos habría intentado disparar a quema ropa contra un agente. El detenido negó haber apuntado contra el efectivo y justificó haber gatillado el arma por "haberse asustado" por la operación.

Los tres delincuentes fueron reducidos y atrapados en flagrancia delictiva. Estos fueron identificados como Jeremy Alcas Torrico (23), alias "El Nero"; Jesús Velásques Torres (18), alias "El Charapa"; y un menor de edad. El 'Clan Ureta' serían sindicados por cobrar cupos a vecinos, transportistas y bodegueros de la Asociación Sol de San Fernando.

"Esta banda se estaría dedicando al cobro de cupos a los moradores por darles seguridad. También estarían dedicados al delito de extorsión de algunas empresas de transportes que llegan por el lugar y otras tiendas pequeñas que existen", señaló el coronel PNP, Pedro Rojas.

Intervención de criminales del 'Clan Ureta'

Dentro del modus operandi, explicado por el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde - Grupo Terna, los facinerosos intimidaban a sus víctimas realizando disparos en horas nocturnas con el fin de amenazar y exigir el cobro de cupos.

Durante la intervención, agentes policiales hallaron cinco cartuchos de dinamita, dos pistolas, municiones de armas y estupefacientes, lo que confirma que los delincuentes estarían dedicados a este delito. Posterior a la intervención, los delincuentes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Pachacámac para continuar con las investigaciones.

