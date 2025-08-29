Joven es hallada sin vida en vivienda donde alquila habitación en SJM: Madre pide apoyo del Ministerio de la Mujer

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), una joven de tan solo 20 años fue hallada sin vida en el interior de la vivienda en donde alquilaba una habitación. Cámaras de seguridad de la zona captaron los momentos previos a su muerte y, dos hombres estarían involucrados.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a la información brindada por testigos, el hecho ocurrió en horas de la noche del último martes 26 de agosto, en una vivienda ubicada en SJM. La víctima fue identificada como Allison Díaz, natural de Chiclayo, quien llegó a la capital limeña hace dos años para cumplir sus sueños.

Cámaras de seguridad pudieron captar el momento preciso en que, el martes al llegar las 11:30 pm, dos sujetos llegan a la vivienda en donde la joven alquilaba una habitación y la esperan en los exteriores. De tal modo, la fémina sale y los tres caminan con rumbo desconocido, saliendo de escena.

Luego de media hora, reaparecen, esta vez la joven solo se encontraba acompañada de uno de los sujetos, pero su estado era totalmente diferente. En las imágenes se observa como Allison no podría caminar y lo hacía tambaleándose. El varón que la acompañaba, la abraza e intenta robarle un beso, pero claramente, se pudo notar el rechazo de la joven.

Dueños de la vivienda hallaron el cuerpo sin vida

Minutos después, ingresan a la vivienda y al pasar aproximadamente 40 minutos, el sujeto sale solo, encapuchado y limpiándose el rostro. Horas después, los dueños del recinto recibieron llamadas de la madre de Allison que, preguntaba por su hija. Al verificar el lugar, encontraron la puerta de la habitación abierta y allí el cuerpo sin vida de la joven.

"Agarré con mi puño le toqué la carita y estaba helada y yo le dije (al dueño) está muerta la chica porque está helada y morada. Le dije tenemos que llamar a la policía, pero se demoró en llegar (...) Es algo injusto, no tenemos apoyo de las autoridades. Justicia para Allison, por favor", narró la mujer que halló el cuerpo de Allison sin vida.

Madre de la víctima pide apoyo de autoridades

La madre de la joven llegó hasta Lima y destrozada, narró que Allison ya le había comentado que un joven que supuestamente trabajaba en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la cortejaba, pero ella no quiso mantener un vínculo sentimental. Ante lo sucedido, exigió apoyo del Ministerio de la Mujer y demás autoridades para que la muerte de su hija no quede impune.

"Me siento muy triste porque nunca pensé venir a recoger a mi hija y llevarla en un ataúd, ella tenía muchas ilusiones, vino por un tema de estudiar y estos dos individuos se habían ganado su confianza, en los videos se ve que ellos eran sus amigos sus allegados, pero ella me habló de un joven que trabajaba en el INPE que siempre la cortejaba, pero nunca me imaginé que le iban a arrebatar la vida a mi hija", dijo la madre.

De esta manera, la joven identificada como Allison Díaz fue hallada sin vida al interior de la vivienda donde alquilaba una habitación en el distrito de SJM.