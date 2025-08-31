RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Fueron detenidos

La Molina: Serenazgo captura a delincuentes implicados tras frustrar robo a carwash

Delincuentes armados maniataron a un adulto mayor y envenenaron a una mascota para lograr ingresar al carwash. Efectivos de serenazgo de La Molina lograron capturar a dos de los delincuentes implicados.

Frustran robo en carwash en La Molina
Frustran robo en carwash en La Molina (Fuente: Panamericana Televisión)

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 31/08/2025

Cinco delincuentes armados ingresaron a un carwash en La Molina para robar costosas autopartes, sin embargo, efectivos de serenazgo lograron frustrar el robo y capturar a dos de los criminales.

Delincuentes ingresan a carwash en La Molina

Esperaron que fuera de madrugada para iniciar su estratégico plan. Cinco criminales armados ingresaron a un local de carwash que también servía como depósito de vehículos de carga pesada con el fin de robar todo a su paso.

Según el registro de las cámaras de videovigilancia del distrito, se observa a los delincuentes trepando una pared contigua al negocio en donde, posteriormente, maniataron a un anciano que resguardaba el lugar y envenenaron a su mascota.

Una vez dentro del negocio, los delincuentes se dirigieron hacia la dueña a quién apuntaron con sus armas, según comenta la agraviada para el noticiero 24 Horas: "Llegaron tres personas directamente apuntándome con sus armas de fuego, me apuntaron en la cabeza, en el pecho y en la pierna. Me dijeron que yo no me moviera, que no hiciera nada, delante de mis menores hijos", contó la mujer.  

La mujer cuenta que han robado autopartes de los vehículos que estarían valorizadas entre 60 y 70 mil dólares de pérdida. 

Efectivos de serenazgo lograron capturar a criminales

Gracias al registro visual, personal de serenazgo de la Municipalidad de La Molina llegó al predio causando la huida de parte de los criminales, pero dos de ellos no lograron escapar. Por el momento, los dos delincuentes capturados se encuentran detenidos en la comisaría de La Molina

Según información policial, los delincuentes fueron identificados como Bernardino Molina Pimentel y Marlon Gámez Luque. Este último había sido capturado en diciembre de 2024 por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ica y sería integrante de la banda criminal 'Los Rápidos Iqueños', dedicada al robo de maquinaria pesada.

Por intentar huir de serenazgo, los criminales abandonaron parte de sus herramientas y objetos personales como ropa, de la que se habrían despojado para disuadir a autoridades de seguridad. 

Los propietarios del negocio sospechan de una complicidad de un escuadrón de emergencia que estuvo cerca del predio y no alertó la situación: "¿por qué motivo estuvo ahí ese patrullero y no vio nada?", comenta preocupada. 

