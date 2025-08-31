Conductor ecuatoriano menosprecia al pan con chicharrón: "Es imposible que nos elimine un pan con cuero"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha encendido la rivalidad en Latinoamérica. En cuartos de final, Perú y Ecuador se enfrentan y el pan con chicharrón peruano va adelante en votos. Pero las palabras de un conductor ecuatoriano, que lo llamó "pan con cuero", desataron la polémica en redes y encendieron los ánimos.

¿Menosprecian al pan con chicharrón?

Todo comenzó cuando el canal digital elcanaldfutbol compartió un video en el que un conductor ecuatoriano se mostró indignado con el resultado. Molesto porque el bolón con bistec encebollado está quedando rezagado en votos, lanzó un comentario que no pasó desapercibido: "No puede ser que al bolón de bistec y encebollado lo elimine un pan con cuero y tamal".

El tono burlón con el que soltó la frase generó la rápida reacción de los usuarios en redes sociales, sobre todo de los peruanos, que defendieron con orgullo el pan con chicharrón y el tamal criollo.

@elcanaldfutbol 🚨🇪🇨 "NO PODEMOS QUEDAR ELIMINADOS CONTRA UN PAN CON CUERO Y TAMAL" 🆚🇵🇪 🎙️ @JerryRobalino asegura que el Bolón con Bistec y Huevo junto al Encebollado son MUCHO mejores desayunos que el peruano #OtraCosaxECDF 📲 Mira el programa completo en nuestro canal de YouTube ♬ sonido original - elcanaldfutbol

Aunque el presentador aseguró que le gusta mucho la gastronomía peruana, dejó claro que no estaba de acuerdo con que ese desayuno vaya superando al bolón ecuatoriano. "La comida peruana me encanta, lo amo, es riquísima, pero un pan con cuero, no", insistió.

El conductor no solo criticó el resultado, también llamó a sus seguidores a votar masivamente por el desayuno ecuatoriano. "Así que todos a botar en las redes de Ibai. No puede ser que el bolón, que es tan rico, tan contundente, con huevito, con bistec, combinado con encebollado, quede eliminado por un pan con cuero y tamal", enfatizó.

Las reacciones no tardaron. Muchos usuarios peruanos defendieron que el pan con chicharrón es un emblema del desayuno criollo y que no merece ser tratado de forma despectiva. Otros, más relajados, tomaron con humor la polémica y recordaron que este tipo de competencias son más un juego que una disputa seria.

Así va la disputa entre Perú y Ecuador

Hasta el momento, el pan con chicharrón y el tamal criollo de Perú han acumulado alrededor de 4.5 millones de votos. Por su parte, el bolón verde con encebollado suma 4.2 millones. La diferencia es mínima y la votación sigue abierta, por lo que cualquier movimiento de última hora puede cambiar el rumbo de la competencia.

El torneo virtual del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos ha encendido la rivalidad entre Perú y Ecuador. La polémica frase de un conductor ecuatoriano que llamó "pan con cuero" al pan con chicharrón solo aumentó la tensión, mientras los votos mantienen a ambos países muy cerca en la tabla.