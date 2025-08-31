Presidencia del Perú pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pan con chicharrón no solo se disfruta en las mesas peruanas, ahora también es motivo de orgullo en el mundo digital. Presidencia del Perú sorprendió al sumarse al Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y pidió a todos los peruanos votar por este clásico criollo que compite frente al bolón ecuatoriano.

Presidencia del Perú y su inesperado mensaje

Presidencia del Perú se sumó oficialmente a la fiebre del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos con un mensaje publicado desde la cuenta oficial de la institución.

En la publicación, se ve la imagen del pan con chicharrón acompañado de tamal criollo, junto a las frases: "¡Todos a apoyar!", "Porque el pan con chicharrón y el tamal son los mejores desayunos del mundo" y "Hay niveles".

El pronunciamiento llegó un día antes de que se defina cuál país avanzará a la semifinal del torneo digital, en un enfrentamiento que mide a Perú contra Ecuador. El cruce enfrenta al clásico criollo —pan con chicharrón y tamal— contra el bolón verde con encebollado, un plato emblemático de la gastronomía ecuatoriana.

¡Todos a apoyar! 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️

Porque el pan con chicharrón y el tamal son los mejores desayunos del mundo.



✅ Vota en los siguientes links, dándole like al comentario Perú 🇵🇪:

➡️https://t.co/NIAD1T3ENO

➡️https://t.co/ATiLsKzuew pic.twitter.com/NwYS3Thcfc — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 31, 2025

Así va la disputa entre Perú y Ecuador

El resultado final de este duelo se anunciará el lunes 1 de septiembre, cuando se confirme si Perú o Ecuador avanzan a la semifinal para medirse con Colombia o Venezuela. Hasta este domingo 31 de agosto, las cifras evidencian lo reñido del enfrentamiento.

En TikTok, el pan con chicharrón y tamal lideran con más de 4,7 millones de votos frente a los 4,5 millones obtenidos por el bolón verde y encebollado.

El propio Ibai Llanos reconoció la magnitud del fenómeno al señalar en sus últimas actualizaciones: "Esto ya no tiene sentido, se nos fue de las manos". La competencia, que comenzó como un reto divertido, terminó movilizando a autoridades, artistas e influencers de ambos países.

Cómo apoyar al desayuno peruano

Los seguidores que quieran respaldar al pan con chicharrón y tamal en el Mundial de Desayunos pueden hacerlo en las encuestas habilitadas en TikTok, Instagram, YouTube Shorts y Facebook, todas en las cuentas oficiales de Ibai Llanos.

En cada plataforma, los votos se contabilizan a través de likes, reacciones o interacciones específicas con los comentarios identificados con la bandera peruana.

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos sigue su curso y cada voto cuenta. Presidencia del Perú pidió votar por el pan con chicharrón, recordando a los ciudadanos que su participación puede ser decisiva para que nuestro desayuno clásico avance frente al bolón ecuatoriano, consolidando así su lugar en la competencia digital.