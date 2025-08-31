Puente Piedra: Empresario cierra su local de comida ante amenazas y extorsión de 3 mil soles

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una víctima más de extorsión que cede ante la presión de las organizaciones criminales. Esta vez un empresario de comida tuvo que cerrar su restaurante por la exigencia de cobro de cupo inicial.

Empresario cierra local de comida por extorsión

Un restaurante ubicado en el distrito de Puente Piedra tuvo que clausurar luego de que extorsionadores amenacen a su dueño como un pago de 3 mil soles.

Desde hace cinco años, el local que funcionaba como un emprendimiento de comida, ahora luce cerrado pues desde hace una semana, extorsionadores se han contactado con el empresario para cobrarle el cupo inicial.

"Primero fue las dos llamadas y nosotros decidimos no responder. Como no le hicimos caso, llegó un mensaje y ahí empezó amenazando. "Ya te tenemos seguimiento, haga lo que hagas, igual vas a tener que pagar", contó el dueño.

Atemorizado ante las amenazas, decidió acercarse a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ubicada en la avenida España para sentar la denuncia. Sin embargo, según relato del agraviado, no recibió apoyó y encontró que dilataron la recepción de su denuncia.

"Mi casillero ya se llenó. La mesa (de partes) sigue igual. Así como tú hay cantidad de denuncias, lo voy a enviar a la Fiscalía, eso toma su tiempo", cuenta que recibió como respuestas en la Dirincri.

Ante la falta de intervención policial, el afectado decidió retirarse del departamento policial y regresar a su local. Una vez dentro tuvo que tomar la difícil decisión de clausurar el negocio: "si decido abrir pueden tomar represalias, ese es el miedo que uno tiene". A pesar del cierre, el emprendedor sigue recibiendo amenazas constantes.

Otro caso en Puente Piedra: Extorsionadores disparan contra combi

Si no es la extorsión a locales, es el cobro de cupos a trabajadores de empresas de transporte. El pasado 21 de agosto, se viralizó un video donde malhechores disparan contra un conductor de una combi informal en Puente Piedra.

En los videos difundidos por los mismos criminales, exigiendo la cuota para poder laborar sin problemas: "Amigo una pregunta. ¿Ustedes a quién están pagando la cuota?", se escucha en el registro visual. Tras la negativa del pago por parte del chofer, los delincuentes abordo de una moto lineal disparan contra el vehículo. Además, durante la grabación, mencionan a 'Los Vaticanos', la banda criminal que exige el cobro de cupos.

Criminales pareciera no tener un freno en el país. Esta vez, el empresario de un local de comida no tuvo mejor solución que clausurar su emprendimiento por la exigencia de un pago extorsivo de S/3,000 para poder trabajar, ante la desprotección de las autoridades.