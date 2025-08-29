Golpe a 'Los Yepes': Detienen a criminales que extorsionaban a comerciantes y transportistas en el Callao

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP), junto al Ministerior Público, realizaron un operativo en el marco de la lucha contra el crimen organizado en el Callao, logrando la captura de presuntos miembros de la organización criminal 'Los Yepes', dedicada al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de combi en el Callao.

Desarticulan organización criminal

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y efectivos de la División de Investigación Contra Crimen Organizado de la PNP ejecutaron un megaoperativo, liderado por el fiscal adjunto provincial Christian Céspedes Herrera.

Se realizó el allanamiento simultaneo de 13 inmiebles en el Callao y Lima Norte, entre los que figuran viviendas, un local comercial, una comisaría y hasta celdas del penal Sarita Colonia, donde esta recluido el presunto líder de la banda.

Según la tesis fiscal, 'Los Yepes' operan desde el 2017 extorsionando a comerciantes informales y formales, así como a transportistas en zonas altamente transitadas del Callao. A través de métodos violentos e intimidatorios usaban chalecos de fiscalización municipal para encubrir sus actividades.

A los ambulantes les exigian un monto diario de entre S/1 y S/5 para permitirles vender en la vía pública. A los comerciantes formales, en especial del Mercado Central del Callao, cobraban hasta S/5000 mediante amenaza de represalia. Mientras que, a los choferes y cobradores de combis también se les exigía dinero para operar con normalidad.

Según la información brindada por las autoridades, la banda estaría involucrada a delitos de tenencia ilegal de armas, homicidio y amenazas con arma de fuego. Ello pues, aparentemente, en abril del 2024 uno de los integrantes habría asesinado a una persona que se negó a pagar cupo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, detuvieron a presuntos miembros de la organización criminal 'Los Yepes', dedicada al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de combi en el Callao.



📡 6.1 señal... pic.twitter.com/NItkewduQP — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2025

Efectivo PNP involucrado

Tal como se mencionó, se allanó una comisaría y celdas del penal Sarita Colonia, en donde se incautó documentos importantes y celulares en donde se habría encontrado la planificación de las extorsiones desde prisión.

Además, se logró la detención en flagrancia de un agente policial por tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance, según la información a la que accedió Exitosa, esta persona sería la encargada de distribuir armamento.

El megaoperativo desplegó a más de 500 agentes de la Divición Contra el Crimen Organizado (Divincco) y a 36 fiscales especializados en crimen organziado. De esta manera, el Ministerio Público y la PNP lograron la captura de presuntos miembros de 'Los Yepes'.