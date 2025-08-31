Erick Noriega debutó con Gremio: Mediocentro jugó los 90' en el empate de visita ante Flamengo

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En su primera semana en Porto Alegre, Erick Noriega tuvo su estreno con su nuevo club. El mediocentro de 23 años debutó con la camiseta de Gremio y jugó los 90 minutos en el empate que el 'Tricolor' consiguió en su visita al Flamengo en el Maracaná por la fecha 21 del Brasileirao.

Noriega desde el arranque

Considerado como titular frente al 'Fla' por el entrenador Mano Menezes, el 'Samurai' hizo pareja con el experimentado argentino Walter Kannemann en la zaga. Aunque no es su posición natural, durante su etapa en Alianza Lima fue alineado en ese lugar por Néstor Gorosito, quien lo solía colocar ante la ausencia de un central titular.

Noriega tuvo su primer momento destacado, cuando impidió que una situación manifiesta acabara en gol. Cuando el centrodelantero de Flamengo, Pedro, punteó una pelota que se iba al arco, el jugador nacional con una tijera la despejó, evitando que sume al marcador.

No obstante, fue el conjunto local el que abrió el marcador al minuto 53 con Giorgian De Arrascaeta. El media punta uruguayo recibió una pelota frente al arco y desde fuera del área, ante la pasiva marca, sacó un remate colocado que no pudo alcanzar a despejar el golero Tiago Volpi.

Empate cerca al final

Pese al dominio del conjunto de Río de Janeiro, la defensa de Gremio estuvo sólida y evitó más goles. Esto lo pagaron caro los dirigidos por Filipe Luís, que a cinco minutos del penal sufrieron el empate luego de un penal marcado por un brazo dentro del área.

El argentino Christian Pavón llegó al área y sacó un centro, siendo bloqueado por el lateral izquierdo Ayrton. Esto lo vio de inmediato el juez principal, quien señaló la pena máxima que se encargó de cobrar el golero Tiago Volpi, que con poca distancia la puso a su derecha, ante el lanzamiento al otro lado del arquero rival.

Con este punto el cuadro de Porto Alegre sube en la tabla y suma 25 puntos, ubicándose en el decimosegundo lugar de la tabla. Esto le permite alejarse de Juventude, que por el momento se coloca en el puesto 17, el último que relega a la Serie B brasileña.

De esta forma, Erick Noriega tuvo su debut oficial con Gremio solo 10 días después de ser oficializado como nuevo jugador de esta institución. El mediocentro actuó de central y jugó los 90 minutos del partido que acabó en empate ante Flamengo.