SJM: Seis efectivos de la PNP fueron detenidos tras ser acusados de extorsión y tenencia de drogas

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La corrupción dentro de la PNP es uno de los factores principales de que el Perú esté perdiendo la lucha contra la delincuencia que actualmente libra. Esto se vuelve a confirmar tras la detención de seis agentes de esta institución quienes son acusados de exigir miles de soles en sobornos.

Seis policías detenidos por sobornos

De acuerdo a los informes, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 27 de agosto cuando estos efectivos realizaron un operativo en una casa de Independencia. Al interior de la vivienda encontraron a tres personas que de inmediato detuvieron tras presuntamente encontrarles una cacerina llena de balas y municiones de un arma de fuego.

De inmediato, los integrantes de la Policía Nacional acusaron a los capturados de tenencia ilegal de armas y los amenazaron con recluirlos de manera inmediata. Sin embargo, uno de los efectivos se dirigió a ellos y le exigió la suma de 3 mil soles para dejarlos en libertad y hacer como si nada hubiera pasado.

Como era de esperarse, familiares de los detenidos iniciaron una colecta urgente para intentar llegar a la cantidad exigida. No obstante, no pudieron hacerlo y solo llegaron a la suma de 2 400 soles los cuales entregaron a los agentes no sin antes denunciar el hecho ante la Oficina Anticorrupción de Lima Sur.

Agentes de la BRECC Lima Sur fueron detenidos por extorsión.

Policías acusados de pertenecer a banda criminal

Al recibir la acusación, los integrantes de esta dependencia marcaron los billetes con un químico reactivo para conocer quienes recibirían este monto. Tras confirmar el destino, un equipo de la Fiscalía Anticorrupción y otras divisiones de la Policía Nacional ingresaron a la base de la Brigada Especializada Contra el Crimen Organizado de Lima Sur para detener a los seis responsables.

Estos fueron identificados como los suboficiales Sandro Maccha Vargas, alias 'Tayta', Jorge Edinson Refulio Reynoso, alias 'tío', Jorge Luis Mejía Llamoca, alias 'manotas', Danger Darwin Mendoza Bautista, alias 'rocoto', David Cristóbal Olivera Ordoñez, alias 'Flaco' y Brandon Joseth Silva Fuentes, alias 'chato'.

Lamentablemente, un séptimo agente, Jesús Anthony Yanavilca Gutiérrez, apodado como 'gordo', logró escapar de las autoridades con la suma de dinero que recibieron de manos de los familiares de los detenidos en Independencia.

De esta manera, seis agentes de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la Brigada Especializada Contra el Crimen Organizado de Lima Sur, fueron detenidos por sus propios colegas tras ser acusados de extorsionar a ciudadanos injustamente capturados en el distrito de Independencia.