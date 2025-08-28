Huaral: Serenos son separados de municipio luego de robar a hombre en estado de ebriedad

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Durante la madrugada, dos serenos interceptaron a un hombre en estado de ebriedad que se había quedado dormido en inmediaciones de la plaza de Armas de Huaraz.

En la madrugada, con las calles vacías y el frío invernal, un hombre en estado de ebriedad evidente, terminó en una de las calles alrededor de la plaza de Armas de Huaraz.

El hombre que llevaba un chaleco reflector de color naranja no pudo evitar quedarse dormido en una de las calles por su alto grado de embriaguez. Antes de quedarse profundamente dormido en la vereda, el hombre se habría acercado a un cajero automático de una entidad bancaria para retirar dinero. Tal fue el grado de inconsciencia que el hombre dejó insertada su tarjeta y no pudo retirar el monto que solicitó.

A la intemperie el trabajador, que aparenta ser de construcción civil, era un blanco expuesto ante el robo de despiadados malhechores. Sin embargo, grande fue la sorpresa de la ciudadanía al enterarse que los delincuentes eran los propios serenos del municipio.

Registrados por una cámara de videovigilancia, dos serenos que hacían la guardia nocturna, estaban correctamente identificados con el uniforme de su localidad. En las imágenes se aprecia que ambos serenos se acercan hacia el hombre tendido en la berma y, en lugar de auxiliarlo, uno de ellos procede a retirar el voucher y el dinero del agente. Todo esto sucede mientras su cómplice observa que la situación este controlada.

Luego de retirar la plata, el mismo efectivo se acerca al hombre para sacudirlo e intentar despistar sospechas. El hombre tendido reacciona por un instante pero el efecto del alcohol no logra que pueda restablecerse. Los dos serenos que acababan de robarle procedieron a retirarse del lugar de forma sigilosa y dejando al agraviado en el mismo lugar donde lo encontraron.

Serenos fueron retirados del municipio

Hasta el momento no se ha podido determinar cuánto dinero fue robado a la víctima, ya que este no ha presentado una denuncia formal en la comisaría. Sin embargo, ya se ha abierto un proceso administrativo a ambos serenos y se ha remitido un expediente a la Procuraduría Pública Municipal para que actúe en el aspecto legal. Por el momento, los efectivos fueron retirados de su puesto de labores.

