Dina Boluarte realizó visita a la isla El Frontón para evaluar construcción del penal

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó este domingo 31 de agosto a la isla El Frontón para realizar una inspección. La mandataria acudió para evaluar la construcción del nuevo penal, junto al al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver, entre otros.

Boluarte Inspeccionó el terreno

En un acto oficial, la jefa de Estado arribó al territorio insular peruano junto a varios de sus ministros para escuchar a expertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que estudian el terreno donde se construiría el penal 'El Frontón'. Esta cartera ha impulsado que se reabierto.

La especialista le enseñó un plano de lo que sería el nuevo establecimiento penitenciario de 2 hectáreas en la isla. Aparte de la cárcel, se levantaría una planta de desalinización, una de tratamiento de aguas residuales, el almacenamiento de residuos sólidos y un proyecto para el suministro de energía fotovoltaica o eólica.

Sobre su construcción, Dina Boluarte pidió celeridad en la obra, para que entre en funcionamiento lo más pronto posible. Por tal motivo, instó a las ingenieros a concluir los estudios preliminares para tener una propuesta concreta y comenzar con la edificación de la estructura.

"En ese trabajo articulado entre ministerios, lo importante es hacer las cosas, hacerlas bien y en el tiempo que corresponda hacer. Las cosas se hacen ahora, porque es ahora cuando se necesitan y deben hacerse en el tiempo necesario", manifestó la presidenta de la República.

Reunión para evaluar reapertura

El último jueves, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que convocó una reunión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) para el 2 de setiembre. Esto para debatir la reapertura del penal El Frontón.

Las críticas no tardaron en llegar y el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, sostuvo que sería inviable hacerlo. Según explicó, este tipo de propuestas son inviables porque responden a modelos penitenciarios de hace varias décadas que hoy resultan obsoletos en términos de infraestructura, entre otros.

Subrayó que insistir en la reapertura de centros como El Frontón o El Sepa ignora los cambios normativos y sociales que obligan al Estado a brindar condiciones adecuadas a las personas privadas de libertad.

De esta forma, la presidenta de la República Dina Boluarte, arribó a la isla El Frontón para inspeccionar el terreno de lo que sería el nuevo penal homónimo. Junto a varios ministros, escuchó a expertos del Minjusdh que le mostraron un plano de lo que sería la cárcel de máxima seguridad isleña.