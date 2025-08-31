Terror en el Rímac: Atentan por tercerca vez contra la fachada de una cochera

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En menos de una semana tres atentados se han registrado en el jirón Totorita, en el Rímac, luego de que sujetos volvieran a disparar en diversas oportunidades contra el portón de una cochera que había recibido un mensaje extorsivo.

Ataque contra cochera

La noche del útlimo sábado 30 de agosto, en medio de las celebraciones por el Día de Santa Rosa de Lima, se vio manchada por hechos criminales, como el nuevo atentado que sufrió el portón de una cochera que recibió hasta nueve disparos y se dejó una nueva nota extorsiva.

Este es un hecho que genera gran preocupación entre los vecinos de la zona, pues el inmueble se encuentra sumamente cerca a dos colegios.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales para acordonar la escena y marcaron los casquillos de bala para facilitar los trabajos de los peritos de criminalística. Segpun la información que brindó la PNP a Exitosa, las amenazas estarían dirigidas a un comerciante de llantas.

Primeros ataques hace una semana

La mañana del viernes 22 de agosto los alumnos del colegio University School, vivieron minutos de terror, tras ser testigos de un atentado contra su institución educativa en pleno horario escolar. Sujetos a bordo de una motocicleta habrían llegado para disparar contra la puerta del centro de estudios.

Tras lo sucedido, llegaron efectivos policiales hasta la zona para dar inicio con las investigaciones preliminares y determinar si se trataba de un caso de extorsión. Por su parte, los padres de familia denunciaron la falta de presencia de la Policía Nacional en el lugar, por lo que exigieron implementar medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.

En horas de la madrugada, tras el atentado al colegio, sujetos abrieron fuego contra el portón de una cochera ubicada a media cuadra de la institución afectada.

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría El Manzano se hicieron presentes en la zona, quienes informaron a Exitosa, que dejaron nota extorsiva en el centro educativo, dirigida a los propietarios del terreno usado como cochera que se encuentra a media cuadra. En el mensaje exigen que los dueños de la cochera se comuniquen con los delincuentes.

Cabe señalar que, según las invvestigaciones policiales los responsables de estas amenazas sería la organización criminal denominada Los Injertos del Rímac, dedicada a la extorsión y al sicariato.

De esta manera, se registró un nuevo atentado contra la puerta de una cochera que viene recibiendo mensaje extorsivos exigiendo el pago de dinero para proporsionar seguridad, en el Rímac.