RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
De lo peor

Terror en el Rímac: Atentan por tercerca vez contra la fachada de una cochera

Por tercera vez en la semana atentan contra el portón de una cochera, ubicada en el jirón Totorita, en el Rímac. Los dueños vienen recibiendo mensajes extorsivos.

Atacan portón de cochera
Atacan portón de cochera Exitosa

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 31/08/2025

Síguenos en Google News Google News

En menos de una semana tres atentados se han registrado en el jirón Totorita, en el Rímac, luego de que sujetos volvieran a disparar en diversas oportunidades contra el portón de una cochera que había recibido un mensaje extorsivo. 

Ataque contra cochera

La noche del útlimo sábado 30 de agosto, en medio de las celebraciones por el Día de Santa Rosa de Lima, se vio manchada por hechos criminales, como el nuevo atentado que sufrió el portón de una cochera que recibió hasta nueve disparos y se dejó una nueva nota extorsiva. 

Este es un hecho que genera gran preocupación entre los vecinos de la zona, pues el inmueble se encuentra sumamente cerca a dos colegios. 

Al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales para acordonar la escena y marcaron los casquillos de bala para facilitar los trabajos de los peritos de criminalística. Segpun la información que brindó la PNP a Exitosa, las amenazas estarían dirigidas a un comerciante de llantas. 

SJM: Seis efectivos de la PNP fueron detenidos tras ser acusados de extorsión y tenencia de drogas
Lee también

SJM: Seis efectivos de la PNP fueron detenidos tras ser acusados de extorsión y tenencia de drogas

Primeros ataques hace una semana

La mañana del viernes 22 de agosto los alumnos del colegio University School, vivieron minutos de terror, tras ser testigos de un atentado contra su institución educativa en pleno horario escolar. Sujetos a bordo de una motocicleta habrían llegado para disparar contra la puerta del centro de estudios. 

Tras lo sucedido, llegaron efectivos policiales hasta la zona para dar inicio con las investigaciones preliminares y determinar si se trataba de un caso de extorsión. Por su parte, los padres de familia denunciaron la falta de presencia de la Policía Nacional en el lugar, por lo que exigieron implementar medidas de seguridad para proteger a los estudiantes. 

En horas de la madrugada, tras el atentado al colegio, sujetos abrieron fuego contra el portón de una cochera ubicada a media cuadra de la institución afectada. 

Cae alias 'Brutus': Delincuente fue atrapado y justificó sus robos: "Mi hijo está enfermo"
Lee también

Cae alias 'Brutus': Delincuente fue atrapado y justificó sus robos: "Mi hijo está enfermo"

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría El Manzano se hicieron presentes en la zona, quienes informaron a Exitosa, que dejaron nota extorsiva en el centro educativo, dirigida a los propietarios del terreno usado como cochera que se encuentra a media cuadra. En el mensaje exigen que los dueños de la cochera se comuniquen con los delincuentes.

Cabe señalar que, según las invvestigaciones policiales los responsables de estas amenazas sería la organización criminal denominada Los Injertos del Rímac, dedicada a la extorsión y al sicariato. 

De esta manera, se registró un nuevo atentado contra la puerta de una cochera que viene recibiendo mensaje extorsivos exigiendo el pago de dinero para proporsionar seguridad, en el Rímac.

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia
Lee también

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia

Temas relacionados atentado cochera extorsión Rímac

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA