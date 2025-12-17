PNP desarticula organización 'El terror de la timba': Dedicada a extorsionar bandas musicales y artistas

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú informó de la desarticulación de una organización criminal que extorsionaba a grupos musicales y artistas, los miembros de 'El terror de la timba' estarían vinculados a atentados contra reconocidos locales de entretenimiento, inclusive al asesinato de un cantante y su bailarina en el Callao.

Extorsionaban a artistas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que siete orquestas musicales estaban siendo aterrorizadas por estos criminales, inclusive los amenazaban para que se presente de forma gratuita, y cinco locales habrían sido atacados por los miembros de la organización.

Los detenidos fueron identificados como Jean Pierre Ortega Valverde, de 25 años, alias 'Jean', así como dos mujeres alias 'Loca Rina' y 'La bebé', una menor de edad, quienes según las autoridades se hacían pasar por Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'.

El director de Investigación de Ciberdelincuencia, general PNP José Zavala, informó que dieron con la captura de estos delincuentes mediante un seguimiento, identificando la dirección IP del internet de estas personas. El caso llegó a sus manos gracias a la denuncia de una víctima harta de estas amenazas.

Las orquestas extorsionadas eran: Cocoliso, N'Samble, Los Babys de la Cumbia, León y su Tripulación, Los Babys Junior, El Chorrillano y Romu Orquesta. Mientras que los locales atacados era: La Casa de la Comedia, La Taberna, La Quina y fiestas de cumpleaños de barrio. En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a denunciar estos hechos delictivos.

PNP desarticuló banda