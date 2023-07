San Borja: Auto impacta contra poste de luz que está a punto de caer sobre quiosco

Un vehículo impactó contra un poste de luz en el distrito de San Borja. El auto dejó a la estructura de alumbrado público a punto de caer sobre un quisco de ventas.

La madrugada de hoy, 1 de julio, un carro color rojo chocó contra un poste de alumbrado público entre el cruce de las avenidas San Borja Norte con Las Artes Sur. Dicho incidente dejó al poste a punto de colapsar sobre un puesto de venta de periódicos.

Hasta el lugar de los hechos llegaron 3 unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia. Asimismo, se conoció que el conductor y su acompañante resultaron ilesos.

Además, los agentes de la comisaria de San Borja colocaron cintas de seguridad en la zona a la espera de que el personal de Luz del Sur pueda retirar la estructura de alumbrado público.

Por otro lado, la dueña del puesto de venta, Rosa Rodríguez, llegó hasta el lugar y lamentó lo que sucedió, además, acotó que la estructura de su puesto de trabajo es de fierro lo que podría ocasionar una desgracia mayor.

"No puedo abrir porque el poste está ahí a punto de caerse sobre el quiosco y como el quiosco es fierro puede haber una descarga eléctrica por eso y aparte de que como han movido el quisco con el golpe ahí un poco se ha salido para acá y no se pues que daño habrán adentro", manifestó la comerciante.

Asimismo, mencionó que el accidente representa la perdida de las ganancias del día.

"Es un día de pérdida nosotros vivimos de eso, pero menos mal que yo no he estado adentro porque si no no se que hubiera podido pasar", finalizó.