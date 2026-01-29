Caso 'El Monstruo': "La investigación arrojará casos de corrupción en todos los niveles", asegura exdirector de la PNP

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En medio de una gran expectativa, Erick Moreno Hernández, más conocido por la opinión pública como 'El Monstruo', ya se encuentra en nuestro país para responder por los diversos crímenes que ha cometido en los últimos años.

Este peligroso delincuente es acusado de delitos como secuestro, asesinato y extorsión ya que es el principal fundador de 'Los Injertos del Cono Norte'. Durante años sembró el miedo en la zona norte de Lima gracias a la red criminal que creo y a sus lazos con autoridades que le brindaron impunidad a pesar de su prontuario.

Arrojará casos de corrupción

En medio de su llegada, Exitosa conversó con el exdirector de la PNP, general (R) Eduardo Pérez Rocha, para conocer su postura ante la captura de 'El Monstruo' que será trasladado a la Base Naval del Callao. En primer lugar, el exjefe de la PNP hizo hincapié en la ayuda que recibió por parte de elementos al interior de la policía ya que en más de una ocasión logró escapar de operativos que lo tenían cercado.

"Él ha hecho conocer de que hay autoridades de alto grado de la policía que recibían cupos, que estaban apoyándolos y a parte ya conocemos sobre suboficiales que le informaban de operativos para que pueda fugarse", indicó.

En esa misma línea, Pérez Rocha pidió que las declaraciones que logre dar este delincuente y las investigaciones en torno a su historial arrojen todos los casos de corrupción que entabló con funcionarios de diversas entidades del Estado como policía, Fiscalía, entre otros.

"En Paraguay dijeron que dejaran de lado el apoyo y coordinación con la PNP porque son ellos los que le están informando. Esto es interesante porque la investigación va arrojar cosas, ojalá que no se oculten, de corrupción en todos los niveles, no solo policía debe haber Ministerio Público e incluso hasta Poder Judicial", añadió.

Será trasladado a la Base Naval

Antes de su llegada al país, el Instituto Nacional Penitenciario había anunciado que Erick Moreno sería trasladado inmediatamente al penal de Challapalca. Sin embargo, la recién nombrada jefa del INPE, Shadia Valdez, indicó que dicho centro penitenciario no será el destino del cabecilla criminal sino que ahora será recluido en el ala de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

En resumen, el exdirector de la PNP, general (R) Eduardo Pérez Rocha, espera que las declaraciones de 'El Monstruo' puedan develar todos los casos de corrupción que hubo durante sus años de vida criminal.