Caen 'Los Hechiceros de Belén': PNP captura a banda criminal dedicada a la fabricación de armas artesanales

Un operativo policial dio con la captura de dos personas por la fabricación y tenencia de armas artesanales. De esta manera, se dio la desarticulación de la banda criminal 'Los Hechiceros de Belén' en Iquitos.

Dos miembros capturados

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de dos miembros de la banda criminal 'Los Hechiceros de Belén', los cuales fueron detenidos por la fabricación y tenencia de armas artesanales.

El operativo estuvo encabezado por agentes del Escuadrón Verde de la región policial de Loreto tras un seguimiento policial que dio con la intervención de ambas personas durante la mañana de este jueves 29 de enero.

La intervención se dio en inmediaciones de la cuadra 13 de la calle Próspero en el distrito de Belén donde se encontró a parte de los miembros de esta red criminal con operaciones en Loreto.

En el lugar se dio con la captura de Olivia Mozombite Sánchez y Betman Reategui Portocarrero, quienes durante el registro personal se les incautó dos escopetas de calidad artesanal, una culata de color marrón, cañones de acero, entre otras evidencias que los comprometen por ir contra la seguridad pública.

Ambos fueron trasladados hacia una dependencia policial en Iquitos donde han sido puestos a disposición de las autoridades policiales para continuar con las sanciones.

Detienen a integrantes de 'Los Trucos de la Requena'

Por otro lado, la PNP también realizó un operativo policial en Iquitos que dio con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Trucos de la Requena' dedicada a la venta ilícita de autopartes.

Además, los sujetos también tendrían relación con la minería ilegal dado que los elementos incautados son equipos usados en la extracción ilícita de minerales.

El operativo policial estuvo dirigida por personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) tras un seguimiento policial al puesto de autopartes ubicado en Iquitos.

La acción policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Requena 250 en la ciudad de Iquitos luego que se obtenga información confidencial de las acciones ilícitas desde este punto.

Cuatro personas fueron detenidas durante el operativo policial, los cuales intentaron huir del lugar al notar la presencia policial, sin embargo, lograron ser intervenidos.

