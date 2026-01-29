PNP desarticula a peligrosa banda criminal denominada 'Los Malditos del Parque iluminado'

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un intenso trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la captura y desarticulación de una peligrosa banda criminal denominada 'Los Malditos del Parque Iluminado' en San Martín de Porres. Seis sujetos fueron detenidos y en su posesión tenían un arma de fuego y drogas, entre otras cosas.

Tras un arduo seguimiento

A través del Operativo Policial Rastrillaje 2026, se consiguió la detención de los presuntos integrantes de esta organización delincuencial que operaba en el primer puerto. Los individuos estarían implicados en los delitos de microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas y banda criminal.

La acción de la PNP se realizó en la tarde del último martes 27 de enero en el parque Montecarlo, en la jurisdicción de San Martín de Porres, cerca a la frontera con el Callao. Durante la intervención se consiguió decomisar una bolsa con marihuana, se incautó un arma de fuego con municiones, equipos celulares y dos motocicletas.

Se presume que 'Los Malditos del Parque Iluminado' estarían involucrados en el el robo agravado a la bodega 'Panchito' , ocurrido el último lunes 26 de enero. Este caso ha quedado en manos del Ministerio Público, que se hará cargo de las diligencias para confirmar si los detenidos tienen una relación con el hecho delictivo.

"La Policía Nacional de todos los peruanos continúa firme, con operativos constantes y acciones estratégicas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana", cierra la publicación de la PNP en su cuenta oficial de X.

Otra banda cayó en el Callao

En Ventanilla, la PNP logró la captura de cinco personas en una vivienda, al estar vinculados a diversos asaltos en el Callao. Los servicios de inteligencia le hacían un seguimiento por el arma que utilizaban, además de enfrentamientos con otros grupos delictivos, en los que utilizaban armas de largo alcance con municiones de alto calibre.

De acuerdo al general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial del Callao, los fusiles encontrados no son de uso policial, aunque las cacerinas sí, al igual que de las Fuerzas Armadas. Se cree que estos proyectiles los consiguen en el mercado negro, aunque es materia de investigación.

