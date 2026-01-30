San Isidro: Policía Nacional capturó a tres presuntos ladrones de autopartes en plena Vía Expresa

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Simulando un desperfecto para no levantar sospechas, tres presuntos ladrones de autopartes fueron detenidos en la Vía Expresa de San Isidro pasado el mediodía de este viernes 30 de enero. Efectivos de la Policía Nacional los intervinieron, encontrando dentro de uno de los vehículos en los que se trasladaban la piezas de automóviles.

Un detenido con antecedentes

La intervención se realizó cuando dos carros estacionados a un lado de la vía rápida simulaban la falla mecánica de uno y el remolque por parte del otro. No obstante, cuando los agentes inspeccionaron la primera unidad encontraron el material el cual no pudieron justificar su procedencia.

Tras identificar a los sujetos, la PNP conoció que uno de ellos ya registraba antecedentes por el mismo delito. Entre los elementos que se encontraron habían faros, tableros y componentes pequeños de fácil traslado. El auto donde iban las autopartes había sido robado días antes, por lo que fue monitoreado desde La Victoria.

Las primeras investigaciones indican que los tres individuos habrían partido de zonas de comercio informal en la avenidas Iquitos, Manco Cápac y el jirón Antonio Raimondi. Estos puntos dentro de la jurisdicción victoriana son conocidos por ser un foco donde se venden partes de vehículos motorizados de dudosa procedencia.

Se presume que estos objetos iban a ser trasladados al sur de Lima para su venta ilegal. Personal de la Dirección de Protección de Vehículos (DIPROVE), quienes se iban a encargar del peritaje a las autopartes encontradas. Debido al operativo, una parte de la Vía Expresa se vio congestionada.

Otra banda detenida en Javier Prado

En el pasado mes de diciembre la PNP consiguió detener a dos individuos que estarían involucrados en casos de extorsión. La División Policial Sur Uno detuvo a dos hermanos que le habrían estado cobrando cupos a colectiveros que ofrecían su servicio en los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar.

Identificados como Hernán y Jesús González Salas, las primeras investigaciones señalaron que ambos le cobraban cinco soles diarios a los transportistas del colectivo informal. La detención se dio en el cruce de las avenidas Javier Prado con la Vía Expresa, en plena congestión vehicular.

