Capturan a ciudadano chino en Iquitos con 100 mil soles: Integraría banda criminal 'Los Depredadores del Oriente'

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, se intervino a un ciudadano chino en la ciudad de Iquitos luego de hallarse 100 mil soles en moneda nacional y extranjera.

Allanamiento de inmuebles en Lima, Loreto e Ica

La FEMA de Ucayali llevó a cabo el allanamiento de seis inmuebles en las regiones de Lima, Loreto e Ica como parte de una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.

En tal sentido, de acuerdo a información del Ministerio Público, una de las ejecuciones se realizó en Iquitos, la cual estuvo dirigida por el fiscal provincial Eduardo Nina Cruz, de la FEMA de Ucayali, y se ejecutó en tres establecimientos que son de propiedad de un ciudadano chino.

Mientras que, otros dos, ubicados en Lima e Ica, así como una oficina en la capital, están vinculados a Allan Flores, exfuncionario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La citada diligencia se contextualiza en las pesquisas contra la presunta organización criminal denominada 'Los depredadores del oriente'. Esta es sindicada por haber operado desde la Amazonía peruana con el objetivo de la comercialización ilegal de especies silvestres hacia el extranjero.

Al respecto, las indagaciones permitieron asegurar información relevante para la investigación, en una acción coordinada entre fiscales especializados y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Presunto delito de lavado de activos

Durante este operativo, el equipo fiscal realizó la incautación de teléfonos celulares, laptops, dispositivos USB y documentación relevante para la investigación. En uno de los inmuebles del ciudadano extranjero intervenido en Iquitos, las autoridades hallaron S/ 100 000 en moneda nacional y extranjera, motivo por el cual el investigado fue detenido por el presunto delito de lavado de activos.

De igual manera, en otro local fue hallada un arma de fuego, motivo por el cual el responsable del predio fue arrestado por tenencia ilegal de armas y municiones.

La investigación preliminar sostiene que los implicados habrían participado desde 2024 en la captación de especies de fauna silvestre ubicados en Ucayali, para gestionar su traslado a Iquitos (Loreto), y después a Lima con destino al extranjero sin las autorizaciones correspondientes.

Como vemos, esta intervención forma parte de una ofensiva contra el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, problemática que amenaza a cientos de especies y a la biodiversidad del país.