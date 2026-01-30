Jackeline Salazar, empresaria secuestrada por 'El Monstruo', se quiebra tras referirse a su extradición

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Perú entero se paralizó en los últimos días con la esperada extradición de Erick Moreno Hernández, más conocido en el mundo del hampa como 'El Monstruo'. Este peligroso criminal es sindicado como el responsable de la expansión del sicariato y la extorsión en Lima Norte y otras partes de la capital.

Durante años, el nacido en Ica operó con total impunidad gracias a su nexo con integrantes de la Policía Nacional del Perú quienes le transmitían información vital a cambio de fuertes sumas de dinero. Junto con la banda 'Los Injertos del Cono Norte' este delincuente cometió todo tipo de delitos entre los que se incluye el secuestro.

Jackeline Salazar se pronuncia por extradición de 'El Monstruo'

Uno de los casos más sonados en la capital fue el rapto de la empresaria Jackeline Salazar quien también fue torturada para exigir una fuerte suma de dinero por su rescate. Por suerte, la PNP organizó un operativo exitoso que terminó en el rescate de la mujer de negocios sana y salva.

Justamente, la emprendedora, dueña de un gimnasio en Lima Norte, se pronunció sobre la reciente extradición de 'El Monstruo' por parte de la justicia peruana. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la joven recordó los terribles momentos que vivió en mayo del 2024 cuando fue retenida contra su voluntad.

Por ello, mientras se dirigía a sus seguidores aseguró estar paralizada por el miedo a pesar de haber creído que sus temores habían sido superados con el paso del tiempo.

"No pensé que iba a ser tan difícil, algo que ya no me pasaba hace mucho. Estoy tratando de escribir cosas, me tiembla todo. No pensé que iba a ser tan difícil tener que escribir unos pequeños párrafos, pero necesito soltarlo y si lo cuento siento que ayuda al proceso de sanar y borrar", indicó.

Irá a la Base Naval del Callao

Luego de su llegada al país, el Instituto Nacional Penitenciario anunció que 'El Monstruo' no será recluido en el penal de Challapalca como fue anunciado en un inicio, sino que ahora permanecerá en Centro Penitenciario de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

