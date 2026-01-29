Regidora de El Agustino denuncia amenazas: Recibió una corona fúnebre y una bala en exteriores de su vivienda

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La extorsión parece no ser un flagelo exclusivo de los ciudadanos de a pie, sino que ahora también afecta a funcionarios municipales. Esto luego que una regidora de El Agustino denunciara haber recibido una corona fúnebre y una bala en los exteriores de su oficina.

Amenazan a regidora con corona fúnebre

Ana Cecilia Buleje, alta funcionaria de la Municipalidad de El Agustino conversó con Exitosa para denunciar que es víctima de amenazas durante la madrugada de este jueves 29 de enero. De acuerdo a su parecer, este accionar tendría que ver con un pedido directo del alcalde, Richard Soria.

"Hoy en la madrugada me llamaron y en el frontis del local partidario donde está mi oficina había un arreglo floral, una bala y un mensaje que decía firma o ya verás lo que te va pasar. Cuando va terminar esto, están fomentando demasiado odio, estoy muy nerviosa y miedo de que le vaya a pasar algo a mis hijos por oponernos a algo que nos están exigiendo", indicó.

Este convenio al que hace mención Soria se trataría de la cesión de unos terrenos de miles de metros cuadrados los cuales serían entregados de una manera irregular según comentó otra regidora de El Agustino.

Regidora denuncia amenazas contra su integridad.

"El convenio es una sesión en uso entre la municipalidad de El Agustino y Sedapal de unos terrenos de 53 mil metros cuadrados y 23 mil metros cuadrados, entonces es un tema delicado", contó.

Culpan al alcalde de El Agustino de amenazas

Debido a que cuatro regidores se oponen firmemente a este convenio impulsado por la Municipalidad, estos han recibido amenazas en los últimos días exigiendo firmar el documento que habilite la cesión. Por ello, llegaron hasta los exteriores de la

Incluso, Liliana Soria, otra de las regidoras, culpó directamente a Richard Soria, alcalde de El Agustino, por su insistencia en el caso y la falta de entrega de documentos que demuestren la transparencia de la misma.

"Al parecer por todos los mensajes que ha denunciado el alcalde a través de medios oficiales de la municipalidad como el Facebook y otras entrevistas que ha dado en medios de comunicación, nosotros estaríamos responsabilizando al alcalde y otros funcionarios por una falta de transparencia total y hay una insistencia tremenda en relación a firmar", añadió.

En resumen, la regidora de El Agustino, Ana Cecilia Buleje, denunció haber recibido un arreglo floral y una bala en los exteriores de su oficina a modo de amenaza por negarse a la firma de un convenio en su distrito.