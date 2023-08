SJL: ¡Terrible! Auto cayó sobre una vivienda y hiere a menor de edad que estaba descansando

San Juan de Lurigancho (SJL) fue testigo de un lamentable accidente. Un auto cayó desde una gran altura y aplastó una vivienda donde se encontraba un menor de edad descansando. El adolescente de solo 16 años resultó herido producto de este siniestro y fue llevado a un hospital para ser atendido.

Los hechos ocurrieron a tempranas horas de este lunes 31 de julio en el asentamiento humano "Juan Pablo Segundo". De acuerdo con el testimonio del padre de familia, el transporte quedó empotrado en el techo de la casa e impactó en la zona que correspondía al dormitorio de la víctima.

El conductor del auto que cayó desde una gran altura sobre el techo de una vivienda en SJL fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Canto Rey, pues las razones que generaron este lamentable accidente aún son desconocidas para la familia del menor de edad herido.

Según la versión del padre, lograron comunicarse con el chófer y les indicó que, al momento del incidente, no se encontraba en el interior del vehículo.

"Según el conductor, se había bajado de su carro a abrir el portón y el vehículo empezó retroceder. Lo habrá enganchado o no, no sabemos nosotros", relató con incertidumbre.

A los perjuicios a la salud del menor de edad, la familia suma los daños materiales que ha sufrido su vivienda luego de que el auto perfore su techo.

Por esta razón, alzan su voz de protesta e instan a las autoridades que tomen medidas en el asunto, ya que aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en el sector. Por ello, reclaman que se construya un muro en la parte alta para evitar más caídas de vehículos.

"Pediría a las autoridades que vengan y levanten ese muro. No es la primera vez, esta es la segunda vez porque no hay muro de contención. Ya se les ha dicho muchas veces que construyan más alto el muro. Bueno, que las autoridades vengan para exigir que levanten ese muro y no ocurran accidentes", exigió.