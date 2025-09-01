Explosivo detona en vivienda de comerciante en Comas: PNP investiga posible vínculo con extorsión

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Comas. La fachada de una vivienda perteneciente a una comerciante fue atacada con un artefacto explosivo durante la madrugada del 31 de agosto en la urbanización Nuevo Sol.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra a un sujeto encapuchado que se acerca al inmueble, prende un explosivo y lo arroja contra la puerta principal antes de huir rápidamente del lugar.

La detonación provocó daños materiales significativos en la reja metálica y en la entrada principal de la vivienda, generando gran alarma entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento no se han reportado heridos, pero el impacto del atentado evidencia la creciente violencia con la que operan grupos criminales en Lima Norte.

Posible relación con extorsión en mercado

La dueña de la vivienda atacada descartó haber recibido amenazas directas contra su persona o su familia. Sin embargo, el mercado donde trabaja actualmente viene siendo objeto de presiones extorsivas por parte de delincuentes.

Según explicó, los administradores de este centro de abastos habrían sido el verdadero blanco de las amenazas, lo que alimenta la hipótesis de que el ataque contra su casa se trató de una confusión.

La comerciante detalló que se dedica a la venta de especerías junto a su esposo y que no ocupa cargos administrativos en el mercado. Pese a ello, considera que los hampones pudieron asumir erróneamente que ella formaba parte de la gestión económica del lugar, lo que explicaría la agresión.

Este atentado se suma a otros ataques recientes con explosivos en Comas, como el ocurrido frente a una financiera cercana al Hospital de Collique, lo que ha encendido las alertas sobre la presencia de bandas organizadas que utilizan la violencia como método de intimidación.

Investigación en manos de la Policía

Tras el atentado, la afectada acudió a la Policía Nacional para presentar la denuncia respectiva. Los agentes ya se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales serán claves para identificar al autor del ataque.

La PNP maneja la hipótesis de que el hecho está vinculado a redes de extorsión que operan en la zona, dirigidas principalmente contra comerciantes y administradores de mercados.

En ese sentido, se espera que las indagaciones permitan establecer la conexión entre este caso y otros similares ocurridos en los últimos días.

Mientras tanto, los vecinos de la urbanización Nuevo Sol en Comas exigen mayor seguridad, ya que temen que la escalada de violencia continúe afectando a comerciantes y familias del distrito.