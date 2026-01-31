RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Capturada en La Libertad

Trujillo: Cae 'La Mami', mujer vinculada a banda criminal dedicada a la extorsión

Un operativo policial realizado dio con la captura de alias 'La Mami', mujer presuntamente vinculada a la organización criminal 'Los Barrucos de La Libertad' en la ciudad de Trujillo.

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 01/02/2026

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de alias 'La Mami', mujer vinculada a una organización criminal 'Los Barrucos de La Libertad' vinculada a la extorsión con operación en Trujillo.

Cae alias 'La Mami'

Un operativo policial realizado en Trujillo dio con la captura de alias 'La Mami', mujer presuntamente vinculada a crímenes como extorsión en el norte del país.

La investigación fue ejecutada por agentes de la División de Investigación Criminal Este - El Porvenir como parte de las medidas de seguridad en La Libertad.

Tras el seguimiento policial, se dio el operativo en el pasaje Santa Rosa 119, en el sector La Cabaña en el distrito de Florencia de Mora dando con la captura de la presunta criminal.

La mujer fue identificada como Silvia Roxana Villanueva Llave (49) conocida en el mundo criminal como alias 'La Mami', presunta integrante de la referida organización criminal. A la detenida se le investiga por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común tras una denuncia por coacción. 

Durante el registro en la vivienda, personal policial incautó tres cartuchos de dinamita y nueve detonadores mecánicos, elementos considerados de alto riesgo.

El vínculo con la extorsión se hizo evidente al encontrar stickers extorsivos, los cuales son usados para realizar un marcaje a las víctimas de las organizaciones criminales.

También se le incautaron tarjetas bancarias y un equipo celular, los cuales quedaron bajo disposición policial para continuar con las diligencias determinadas por ley. 

La intervenida fue traslada a la dependencia policial de la jurisdicción donde permanece detenida hasta determinar su participación en la red criminal a la que es vinculada.

Estado de emergencia en La Libertad 

Esta intervención forma parte de las acciones contra el crimen bajo el estado de emergencia en el departamento de La Libertad. Ello, con el fin de identificar a personas involucradas en organizaciones criminales y sean puestas bajo disposición de las autoridades.

La provincia de Trujillo y Virú permanecen en estado de emergencia tras la extensión oficializada por el Gobierno. La extensión se da por un plazo de 60 días calendario en esta jurisdicción cuyo inicio fue el pasado 19 de enero. 

Dentro de los operativos policiales se dio con la captura de alias 'La Mami', quien está presuntamente vinculada a la organización criminal 'Los Barrucos de La Libertad' dedicada a la extorsión en la ciudad de Trujillo. Actualmente, se encuentra bajo disposición policial conforme es investigada por el delito de coacción.

