Fernando Núñez: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra cómplice en asesinato de periodista

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictaminó 18 meses de prisión preventiva en contra de Marcos Lara (32), cómplice en el asesinato del periodista Fernando Núñez en Trujillo.

El sujeto es conocido en el mundo del crimen como 'Gordo Marcos' y según la investigación del Ministerio Público este es imputado de realizar el seguimiento y vigilancia de los hermanos Núñez previo al ataque en una carretera en Trujillo.

Prisión preventiva para cómplice

Avanzan las medidas judiciales en contra de los cómplices del asesinato del periodista Fernando Núñez y en grado de tentativa en agravio de David Núñez, hermano de la víctima.

Se trata del avance en la investigación en contra de Marcos Lara, uno de los sujetos involucrados en el crimen atentado que terminó con la vida del director de Kamila Noticias y el grave ataque en contra de su hermano, David Núñez.

El pasado 6 de diciembre, día del ataque criminal, Lara habría seguido los pasos de los agraviados desde un automóvil rojo, dando así información sobre el punto exacto por donde se encontraban los periodistas.

Tal seguimiento y vigilancia habría ocurrido hasta que los hermanos Núñez abordaron una motocicleta después de realizar una transmisión en vivo para el canal de noticias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de La Libertad obtuvo 18 meses de prisión preventiva para Marcos Lara, investigado como cómplice del delito de sicariato en agravio del periodista Juan Núñez; y de tentativa de sicariato en perjuicio del hermano de la... pic.twitter.com/kbaTAIvPH3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 22, 2026

Al término de su jornada laboral, Lara habría continuado el seguimiento hasta el momento previo en que dos criminales a bordo de una motocicleta interceptó a los agraviados en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva denominada 'La Barranca'.

Por su participación en el ataque, Marcos Lara alias 'Gordo Marcos' ha recibido prisión preventiva por 18 meses tras la solicitud de la Fiscalía mientras se continúa con las investigaciones. El imputado niega los hechos.

Otro implicado cuenta con misma medida

Marcos Lara no es el único implicado en este cruel ataque que acabó con la vida del periodista. Un menor de edad habría sido el autor material del ataque en contra del hombre de prensa. Táctica usada por criminales para evadir la responsabilidad penal.

El sujeto menor de 18 años identificado como S. J. J. A. se encuentra investigado por los delitos de sicariato y tentativa de sicariato. El sujeto que manejó la motocicleta ha sido identificado como Jaime Zelada, en calidad de coautor.