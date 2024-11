Violencia extrema en Callao: Hombre muerde y mutila la nariz de su expareja en intento de reconciliación

Una brutal agresión sacudió Callao el lunes 18 de noviembre, cuando Wisnthon Majipo Zumbilla atacó a su expareja, golpeándola, mordiéndole y mutilándole la nariz. El agresor, quien estaba bajo los efectos del alcohol, se encuentra detenido mientras la víctima se recupera en el hospital y teme por su vida.

El violento suceso ocurrió en la mañana del 18 de noviembre en el 'Bar Rojo', un local ubicado en la av. Tomás Valle, Callao, donde la mujer trabajaba como azafata.

Según los relatos de la víctima, Wisnthon Majipo Zumbilla, de 27 años, ingresó al establecimiento y comenzó una discusión con ella, insistiendo en retomar la relación.

Ante la negativa, el agresor se tornó violento, golpeándola en diversas partes del cuerpo antes de morderle la nariz, dejando graves secuelas físicas.

"Le rogué que no lo hiciera. Quiso malograrme mi cara", señaló la víctima, quien permanece internada en el Hospital Sabogal a causa de la agresión.

El agresor, quien alegó estar bajo los efectos del alcohol, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la denuncia de la víctima.

Este no es el primer episodio de violencia protagonizado por Wisnthon Majipo Zumbilla, ya que cuenta con antecedentes de agresiones físicas y psicológicas contra una expareja, según una denuncia presentada en 2021.

La mujer agredida, madre de tres hijos, ha tenido que enfrentar no solo el dolor físico de la agresión, sino también el temor constante por su vida, ya que el agresor la amenazó de muerte tras el ataque.

"Él tiene que pagar por lo que hizo porque si él sale, me va a matar. Como me dijo ese día, de aquí no vas a salir viva, vas a salir muerta", declaró la víctima a medios locales.