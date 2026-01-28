Abogado de José Jerí sobre uso de capucha en visita a chifa: "Es una indumentaria casual sin intensión de ocultar su identidad"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del presidente José Jerí, Ricardo Caldas, aseguró que el uso de la capucha por parte del mandatario al momento de su visita al chifa de San Borja no tuvo la intensión de ocultar su identidad y fue por costumbre.

Nueva explicación

En entrevista en Canal N, la defensa del jefe de Estado brindó una nueva versión de la vestimenta del presidente el día 26 de diciembre del 2025 que sostuvo una reunión clandestina con el empresario Zhihua Yang en un chifa de San Borja.

"No es una reunión, es una situación coyuntural en la cuál él toma la decisión de ir a un lugar a cenar, coyunturalmente fue este chifa. La situación de su vestimenta obedece a la vestimenta que él utiliza de manera cotidiana", sostuvo en un inicio.

Posteriormente, contrario al comunicado publicado por el Despacho Presidencial en su momento, aseguró que el mandatario no buscaba ocultar su identidad.

"Lo que he conversado con mi cliente es que la indumentaria es una indumentaria casual que utilizó en ese momento sin una intención de ocultar su identidad. Al punto que él llega con su escolta personal, su escolta oficial, llega a un lugar público. Entonces la posición de él es que él no ha tenido ninguna intensión de ocultar su identidad, es una indumentaria y eso se ha tomado de una forma distinta", señaló.

Jerí declarará para la Fiscalía

Este viernes 30 de enero la Fiscalía de la Nación acudirá a Palacio de Gobierno para tomar la declaración del presidente José Jerí en el marco del caso 'Chifagate'.

Como se recuerda, la Fiscalía le abrió una investigación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado. Ello tras las reuniones sostenidas con el empresario Zhihua Yang en dos oportunidades y sus nexos con otros empresarios chinos que habrían visitado inclusive Palacio.

La medida se da además, en respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la inmunidad presidencial a partir de las diligencias seguidas contra Dina Boluarte. En la resolución se orden que por la investidura presidencial "la toma de declaración del mandatario deberá realizarse en el recinto de Palacio de Gobierno".

La declaración en Palacio se dará por única vez o como máximo dos veces, siempre con previa coordinación con el presidente del día y hora, además, deberá contar con la presencia de su abogado.

Es así que el abogado de José Jerí, Ricardo Caldas, aseguró que el uso de la capucha en la reunión del 26 de diciembre del 2026 no tenía el fin de esconder su identidad.