Ricardo Belmont sobre posible salida de José Jerí por caso 'Chifagate': "Nadie es imprescindible"

Continúan las oposiciones a la continuidad de José Jerí en la Presidencia de la República. En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, se refirió al caso 'Chifagate' y señaló que una posible salida del mandatario no afectaría al país.

"El que se disfraza, se disfraza por algo"

Tras la moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en el Congreso contra el presidente interino, el exalcalde de Lima consideró que el gobierno de Jerí Oré, quien asumió funciones el pasado 10 de octubre del 2025, representó una continuidad de la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

"Para mí, fue un segundo tiempo de Dina Boluarte. Los mismos que eligieron a Dina, lo eligieron a él, y ahora queda Rospigliosi, un tipo absolutamente desprestigiado. Y Jerí, absolutamente improvisado. La improvisación produce accidentes como el de ayer en la Vía Expresa", dijo ante Nicolás Lúcar.

Respecto a si una eventual vacancia de José Jerí podría afectar la continuidad del proceso electoral de cara a Elecciones 2026 y las acciones contra la grave criminalidad que azota el país, o generar un clima de inestabilidad, Belmont respondió con un tajante "no", restando importancia al presidente interino.

"Nadie es imprescindible. El cementerio está lleno de imprescindibles. Cuando tú cometes actos que van contra al sistema democrático y el rasero no es igual para todos, nace la injusticia y el desorden. Y en el desorden no se puede vivir", sostuvo.

El expresidente de RBC Televisión cuestionó que el jefe de Estado se haya "disfrazado" durante sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, siendo dos las que fueron difundidas mediante imágnes en reportajes televisivos. "El que se disfraza, se disfraza por algo. Yo no tengo vergüenza de venir acá y verte la cara", agregó.

Presentan oficialmente la moción de vacancia contra Jerí

Gobierno de Jerí aplaza por segunda vez el Plan de Seguridad Ciudadana

Pese a que fuera anunciado a inicios de enero, en medio de una serie de ataques extorsivos contra el sistema de transporte público de Lima y Callao, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del gobierno de José Jerí ya no será presentado este mes.

El Ejecutivo suma una nueva razón de críticas por parte de las fuerzas políticas y la ciudadanía, quienes no han quedado del todo conformes con los descargos presentados por el mandatario, tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En más de 100 días de gestión, la administración de José Jerí ha implementado como principal y única medida para contrarrestar la delincuencia, la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao desde octubre del 2025, teniendo su actual vigencia del 20 de enero al 20 de febrero.