Christian Cueva lanza explosivo mensaje que involucra a exfutbolistas: "Llegó el momento de decir todo lo que sé"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a ser el centro de atención tras publicar un mensaje explosivo en su cuenta de Instagram. Con más de un millón de seguidores pendientes, el jugador del Club Juan Pablo II dejó entrever que revelará información comprometida sobre su vida personal y otros exfutbolistas.

Indirectas de Christian Cueva

Aunque Christian Cueva no menciona directamente a su esposa, Pamela López, muchos usuarios interpretaron sus palabras como una clara indirecta: "Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo".

Christian Cueva no se limitó a lanzar indirectas. En su mensaje, mencionó a varios personajes conocidos en el fútbol y la farándula nacional, dejando en claro que su intención es contar lo que sabe.

"Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes", añadió.

El jugador señaló además que existen más personas involucradas y que dará detalles en su momento: "Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo solo digo lo que me contaron. Deja ser feliz a las personas", escribió.

Respuesta de Pamela López

Horas después, Pamela López recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir de manera tajante cualquier versión que lo vincule con una supuesta infidelidad o una relación clandestina durante su matrimonio.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser muy clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar", escribió.

La influencer cerró su descargo marcando distancia de cualquier malentendido y dejando entrever que las acusaciones, en realidad, podrían estar dirigidas a otra persona.

"Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo. ¡Salud!", concluyó.

Así, mientras Christian Cueva promete destapar verdades incómodas que involucran a conocidos personajes y exfutbolistas, Pamela López opta por desmarcarse por completo, avivando un escándalo que parece estar muy lejos de llegar a su final y que sigue generando expectativa y revuelo.