Salomé Chávez plantea revisar las normas aprobadas por el actual Congreso: "Habría que modificarlas o derogarlas"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la próxima Cámara de Diputados por el partido político "Progresemos", Salomé Chávez, estuvo este martes 27 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", la también abogada en gestión ambiental no fue ajena a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario hacia cientos de peruanos. En ese sentido, no dudó en responsabilizar al Congreso de la ola de violencia que se vive en Lima Metropolitana a cada cierto momento y sin acciones firmes del Gobierno para mitigar sus flagelos que traen consigo.

Propone revisión total de leyes aprobadas por el Congreso saliente

La aspirante a ser diputada con el número "2" por Lima Metropolitana reveló en Exitosa, que como parte del Plan de Gobierno de plantean es la revisión sistemática de todas las leyes aprobadas por el actual Parlamento.

En ese sentido, asevera que no solamente han contribuido con la expansión de la delincuencia, también han beneficiado a ciertos "grupos de poder" y, por supuesto, a ellos mismos, haciendo referencia al despilfarro del erario público con los altísimos bonos que suelen obtener cada cierto tiempo.

"No solamente son leyes 'pro crimen', sino, además, que ofrecen beneficios tributarios a mayoría que no llega al pueblo. Y, además de ello, solamente han beneficiado a grupos pequeños, como ellos mismos, doble sueldos, la ley anti forestal, y diferentes normativas. Nosotros consideramos que se tiene que hacer una revisión integral de todas las normas y habría que modificarlas o derogarlas de ser el caso, siempre y cuando estén en contra de la colectividad", mencionó.

Del mismo modo, se refirió a la cruda realidad que atraviesan miles de madres solteras en situación vulnerable, quienes por falta de oportunidades no logran reinsertarse laboralmente en la población. En esa línea, de llegar al Senado, sostuvo que trabajará para "incentivarlas" para que salgan adelante, teniendo como eje la educación para que puedan hacer respetar sus derechos.

A favor de censurar a José Jerí

Tras la crisis desatadas por el gobierno de José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, y ante la presentación de seis mociones de censura y una de vacancia para lograr su destitución, la candidata política se mostró a favor de la censura del actual presidente encargado del Perú.

Chávez cuestionó la poca transparencia del jefe de Estado, contexto que también le ha valida una jornada de protestas para el miércoles 28 de enero a cargo de la autodenominada 'Generación Z' en el Centro de Lima.

"Este señor no puede estar más tiempo en el sillón presidencial, al señor no debe ser vacado, sino censurado, la Mesa Directiva debe ser censurada", enfatizó, al mencionar que también debe dejar el cargo Fernando Rospigliosi, actual titular del Legislativo.

La candidata política espera lograr al próximo Congreso bicameral para hacer realidad sus propuestas en materia de seguridad ciudadana y en defensa de la mujer.