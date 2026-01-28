Delia Espinoza: Poder Judicial admite querella que presentó exfiscal contra Fernando Rospigliosi

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial admitió a trámite la querella que presentó la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Razones de la querella

La exfiscal suprema querelló a Rospigliosi por el presunto delito de difamación agravada debido a ciertas declaraciones que realizó el congresista en medios de comunicación en su contra.

"Se advierte que la querellante Delia Milagros Espinoza Valenzuela tiene legitimidad para promover la acción penal privada. (...) El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.", señalan en la resolución.

Según el documento, Espinoza solicitó que se le imponga a Rospigliosi 2 años con 4 meses de pena privativa de libertad y 240 días multa, así como una suma de un millón de soles como reparación civil.

Como se recuerda, en noviembre del 2025, la exfiscal suprema exigió al encargado del Congreso una rectificación por haberla calificado como una "pro terrorista" y realizar ciertas afirmaciones en ese sentido, así lo informó el abogado de Espinoza, Julio Huerta Barrera.

"Con fecha 20/9/2025, mediante su red social X, una vez más señaló a mi defendida como pro terrorista e indicó que había fusionado a las fiscalías de derechos humanos con las fiscalía antiterrorismo con la intención de proteger al terrorismo", dice la defensa de la fiscal en el documento.

Por ello, le otorgaron mediante una carta notarial 24 horas para rectificarse a sobre afirmaciones realizadas el 17 de julio, 18 de septiembre y 20 del mismo mes en 2025, sin embargo, Rospigliosi no cumplió.

Rospigliosi cuestiona querella

Luego de que se presentara la querella en su contra,, Rospigliosi respondió con fuertes calificativos y desacreditó la acción tomada por la magistrada.

"Sigue disparando acusaciones a diestra y siniestra. Menos contra delincuentes y terroristas, por supuesto. Dedica todo su tiempo a perseguir militares, policías y a quienes los respaldamos. Por suerte, la JNJ y el TC (y ojalá el Congreso también) la están poniendo en su sitio", reza una parte de su publicación.

Una vez más, el primer vicepresidente encargado del Parlamento apuntó contra cierto sector político que está empecinado en ir contra las fuerzas del orden, por lo que pide acciones inmediatas. "La mafia caviar y sus esbirros están perdiendo posiciones. ¡Soluciones radicales!".

La querella de la exfiscal de la Nación suspendida entró a la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre por el presunto delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada y finalmente ha sido admitida a trámite.