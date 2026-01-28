Jaime Delgado sobre cuestionamientos a Alfonso López-Chau: "Es una demostración del temor que le tienen"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la próxima Cámara de Senadores por el partido político Ahora Nación, Jaime Delgado Zegarra, estuvo este miércoles 28 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también abogado salió en defensa de su candidato presidencial, Alfonso López-Chau, al señalar que los cuestionamientos en su contra responde al "temor" de un grupo de políticos que lo ven repuntando en las encuestas. En ese sentido, acusó de una "guerra sucia" los ataques de las últimas semanas por un caso que el propio exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha aclarado a mediados de enero.

En contra del 'terruqueo' hacia el candidato presidencial

Como es de conocimiento, a inicios del 2026 se reveló que el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno estuvo preso durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Según su descargo, fue víctima del régimen dictatorial en su intento de recuperar la democracia en la década del 70.

Pese a que afirmó que fue amnistiado, calificando sus detenciones de "arbitrarias", el hecho no ha pasado desapercibido por sus rivales políticos de turno, dejando en tela de juicio su versión. Ante los duros cuestionamientos recibidos, el también excongresista entre 2011 y 2016 reafirmó su plena confianza en su líder, criticando los adjetivos recibidos "sin sustento alguno".

"Esas falsas imputaciones las tiene que resolver el Dr. Alfonso López-Chau. No se puede atribuir así y en su ausencia cargos de esa naturaleza. Todo lo que está sucediendo en las últimas semanas es una demostración del temor de muchos grupos que tienen al estar 'terruqueándolo', al estar imputándole cosas que no corresponden. ¿De eso se va a tratar esta campaña, de lanzar basura a todo el mundo? No es justo que se le esté atribuyendo este tipo de cargos", mencionó.

Respaldo de candidatas al Congreso bicameral

En la misma línea mostrada por Jaime Delgado, las también candidatas al próximo Congreso bicameral, Mirtha Vásquez e Indira Huilca, mostraron su total respaldo al candidato presidencial de 70 años.

"Yo que siempre he defendido la transparencia y la voy a seguir defendiendo, me parece que, en estos casos, sí se tratan más de ataques políticos donde le restriegan a Alfonso López-Chau cosas que han sucedido hace muchísimo tiempo", aseveró la ex primera ministra de Pedro Castillo.

Por su parte, la también exparlamentaria de izquierda destacó la figura de su candidato presidencial, al señalar que en ningún momento cometió delito alguno, "ni tampoco ha sido sentenciado, condenado, procesado, ni acusado" por las autoridades de justicia.

De esta manera, los candidatos al Senado y Cámara de Diputados expresan su total respaldo a Alfonso López-Chau, quien espera como mínimo llegar a la segunda vuelta electoral en junio próximo.