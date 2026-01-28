Paul Jaimes plantea estado de sitio y retiro de la Corte IDH: "Dame seis meses y te pacifico el país"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político Progresemos, Paul Jaimes Blanco, estuvo este miércoles 28 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también animalista y ambientalista no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos. En ese sentido, plantea estrategias más radicales para lograr la pacificación del orden interno, aseverando que dicho objetivo lo puede lograr en seis meses.

Retiro del Perú de la Corte IDH, estado de sitio e incentivos para policías

Jaimes Blanco es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Sobre los constantes hechos delictivos perpetrados por las organizaciones criminales, el candidato plantea como medida inmediata retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al sostener que dicho organismo solamente "defiende a delincuentes y no a peruanos de bien".

A nivel local, de llegar a Palacio de Gobierno impulsará una reforma constitucional para "modificar el estado de sitio" en favor de la lucha contra la delincuencia. Otra medida que propone, es otorgarle un incentivo económico y ascenso inmediato para los policías que capturen y abatan a delincuentes.

Asimismo, plantea ampliar el plazo de flagrancia delictiva de 24 horas a siete días y, a nivel fiscal, de 48 horas, también a siete días. "Tenemos que tomar acciones rápidas", indicó a Exitosa. Al ser consultado sobre si sus medidas figura la aplicación de la pena de muerte, respondió que sí.

A favor de censurar a José Jerí

Tras la crisis política desatada en el gobierno de José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, la cual le ha valido siete mociones de censura y una de vacancia para lograr su destitución, el candidata presidencial se mostró a favor de la censura del actual presidente encargado del Perú.

En ese sentido, cuestionó a la Mesa Directiva del Congreso por no convocar hasta ahora a un debate para abordar los requerimientos, siendo estos, una de las principales razones por la cual la autodenominada 'Generación Z' ha convocado a una movilización a horas de la tarde del 28 de enero en el Centro de Lima.

"Es un sinvergüenza, el día de hoy tiene que largarse el señor José Jerí. No es posible que algunos partidos políticos le digan; 'está robando, pero que se quede unos meses por la democracia", puntualizó.

La crisis de inseguridad es abordada de este manera por el candidato presidencial, quien asevera que se deben tomar medidas extremas contra el hampa, ante la deficiencia del Ejecutivo en su lucha contra este flagelo que viene atemorizando a gran parte del país.