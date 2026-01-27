Ministro del Ambiente respalda a José Jerí: "Se ha puesto a disposición de las autoridades"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, respaldó al presidente José Jerí, quien viene enfrentando una crisis debido al caso 'Chifagate' y resaltó que se ha puesto a disposición.

Gobierno centrado en lucha contra el crimen

En diálogo con Exitosa, el titular del Ambiente brindó su total apoyo al mandatario tras la revelación de las reuniones clandestinas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang y sus vínculos con otros empresarios asiáticos con intereses en el Estado.

En ese sentido recordó que actualmente la gestión está enfocada en la lucha contra la criminalidad así como en garantizar elecciones transparentes este 2026.

"El presidente se ha puesto a disposición de las autoridades, está dando las aclaraciones correspondientes. Pero ahora ya tenemos que hacer un llamado a la unidad y ponernos a trabajar en dos objetivos importantes que son el tema de la seguridad y también lo que son unas elecciones transparentes y responsables", mencionó.

Ante las seis mociones de censura y la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral presentada contra José Jerí por el caso 'Chifagate', el titular del Ambiente dio un mensaje de unidad al Parlamento.

"El Congreso como institución es independiente de sus facultades, sus atribuciones, pero por ahora lo que debemos hacer es un llamado a la unidad", invocó.

Solicitan que se convoque a Junta de Portavoces para evaluar vacancia

El congresista Segundo Montalvo ha solicitado al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se convoque a Junta de Portavoces para evaluar la eventual vacancia del presidente de la República José Jerí.

El parlamentario argumentó que la medida en contra del jefe de Estado era "urgente", pero dependerá del presidente del Congreso que ella se ejecute debido a que puede convocar a una Junta de Portavoces.

"Presentamos la vacancia el día viernes, pero ahora el presidente del Congreso, tiene que convocar sin necesidad de regirse al reglamento, él puede convocar a la Junta de Portavoces y lo deciden porque es algo urgente no se puede esperar que todavía consigamos 78 firmas. Solamente quiere la decisión del presidente de la República Fernando Rospigliosi. No sé por qué tanta negativa a no convocar a la Junta de Portavoces", enfatizó.

En tal sentido, extendió este pedido también a la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que se realice su pedido porque considero que eso "no puede esperar". "La corrupción no puede estar conduciendo el destino de la patria", aseveró.

Es por ello que el ministro del Ambiente respaldó a José Jerí, recordó que se ha puesto a disposición para aclarar todo y pidió unidad a los congresistas.