Katia Condos apareció junto a un reconocido actor mientras Federico Salazar estaba hospitalizado

La ausencia de Federico Salazar en la conducción del noticiero matutino de América TV no pasó desapercibida. Durante 10 días, el periodista permaneció hospitalizado, situación que generó preocupación en redes sociales. En medio de todo esto, su esposa, Katia Condos, llamó la atención al mostrarse con un reconocido actor.

Federico Salazar rompe su silencio

El comunicador compartió una fotografía desde la clínica donde recibía tratamiento médico. Con su habitual sentido del humor, escribió: "Cuándo no... uno enredándose solito", acompañando la imagen.

Más adelante, al responder a una seguidora que le preguntó sobre su estado, detalló: "Insuficiencia renal... 10 días de hospitalización", dejando claro la gravedad de la situación pero sin alarmar a su público.

Este gesto no solo generó empatía, sino también alivió la incertidumbre de quienes extrañaban verlo al frente de las noticias junto a Verónica Linares. Sus seguidores reaccionaron rápidamente, enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos.

"Te extrañamos mucho. Estuvimos orando por ti", "Primero la salud, ya para recuperar los chivilines empieza a ahorrar", y "Bienvenido Federico, un abrazo fuerte. Dios te colme de muchas bendiciones", fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el cariño del público hacia él.

Federico Salazar reaparece agradecido

Tras varios días de recuperación, Federico Salazar volvió a mostrarse activo en sus redes sociales y se mostró totalmente agradecido con sus seguidores por sus mensajes de apoyo.

"Gracias a los que se preocuparon y mandaron sus saludos, ¡Listo para seguir fastidiando!", escribió el periodista de América TV, dejando en evidencia que su humor permanece intacto.

En otro clip publicado desde el canal dijo: "Bueno, qué bueno estar de vuelta acá en la chamba. Acá estamos en el canal en nuestro super Z y además, en este caso, disfrutando de 'Espectáculos de verano' después de unos días en la clínica. Bueno, ya todo está bien. Felizmente, menos peso y menos soles en la billetera, pero todo va bien".

Katia Condos se luce con actor ¿Y Federico?

En medio del delicado diagnóstico de Federico Salazar, Katia Condos, su esposa, se mostró feliz por un nuevo reto en su carrera donde trabajará con el actor Jorge Aravena.

"Muy emocionante, la primera película como productora de CeciG, primera película que trabajamos juntos con Jorge y mi primer guion, así que estoy muy emocionada", relató la actriz, aunque permaneció en silencio sobre el estado de salud del padre de sus hijos.

Así, Federico Salazar logró tranquilizar a sus seguidores tras permanecer 10 días hospitalizado por una insuficiencia renal. Con su característico humor y mensajes de agradecimiento, el periodista dejó claro que su recuperación avanza favorablemente y que pronto retomará con normalidad sus actividades en televisión.