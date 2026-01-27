José Jerí tiene que responder y ser "más sincero" sobre caso 'Chifagate', señala Martha Moyano

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista Martha Moyano reiteró que su partido y bancada, Fuerza Popular, no respaldará la moción de censura contra José Jerí. No obstante, indicó que el presidente debe responder y ser "más sincero" respecto al caso 'Chifagate'.

José Jerí tiene que ser "más sincero"

La congresista Martha Moyano aseguró que los procedimientos seguidos por otros parlamentarios y bancadas no son los correctos respecto a las mociones de censura y vacancia presentadas contra José Jerí.

Señaló que debe realizar una convocatoria extraordinaria por 78 congresistas, sin embargo, este consenso no se ha producido. "Tenemos que esperar a que podamos retornar", indicó.

Es precisamente el partido que representa el que ha indicado que no se sumará a ninguna moción presentada por otros congresista que busquen censurar o vacar a José Jerí de la presidencia.

"La bancada y el partido ha manifestado que no vamos a ser parte de esta opinión que busca desestabilizar: el señor Jerí tiene que responder y ser más abierto y ser más sincero", expresó.

Ahora, Moyano resalta que la presunción de inocencia "es fundamental" respecto al caso seguido contra el presidente actual. Así, respaldan la continuidad de Jerí en el cargo.

Sin embargo, señaló que parte de los cuestionados contratos entre el Ministerio de Transportes con empresarios chinos "es de la época de Vizcarra y Castillo".

Bancada de FP no respalda censura

Moyano calificó como declaraciones poco concretas las versiones dadas por el presidente José Jerí sobre sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang. Exhortó a Jerí a ser "concreto y sincero" ante la citación en la Fiscalía.

Mas, señaló que se trata de un "propuesta desestabilizadora" las mociones de censura presentadas contra el jefe de Estado.

"Nosotros no vamos a ser parte de la propuesta desestabilizadora en el país, de aquellos que quieren tomar partido porque están en campaña, queremos ser responsables respecto a lo que refiere la figura presidencial", aseguró.

No obstante, indicó que el fujimorismo tomará otra decisión al respecto si la situación se vuelve insostenible. "Mi partido y mi bancada vamos a tomar otra decisión", indicó.

La congresista no quiso referirse en concreto a la actitud y vestimenta del presidente José Jerí captada en imágenes pero indicó que este es "quien tiene que llevar pacíficamente el proceso electoral".

