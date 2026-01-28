SMP: Tres efectivos de la PNP son condenados a 18 meses de prisión preventiva por corrupción

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tres policías acusados de corrupción recibieron 18 meses de prisión preventiva por robo agraviado y cohecho. Así lo ordenó el Poder Judicial, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho).

Tres efectivos PNP intervinieron ilegalmente a extranjeros

Los efectivos de la PNP implicados pertenecen al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres y son investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado, en perjuicio de una ciudadana.

Se trata del alférez PNP Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclaclayo, y los suboficiales Marcelo Benavides y Neil Rafael.

La investigación fiscal arrojó que los imputados habrían intervenido ilegalmente a ciudadanos extranjeros en un hospedaje, aprovechándose del estado de emergencia decretado por el Gobierno, para luego exigirles dinero a cambio de liberarlos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte (Primer Despacho) logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva para tres miembros de la @PoliciaPeru investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, y robo agravado en agravio... pic.twitter.com/05aoQEXCmv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 28, 2026

También se les acusa de apropiarse violentamente de fuertes sumas de dinero y bienes hallados en el inmueble. Posteriormente, intervinieron a las personas que se hallaban en el lugar y las trasladaron a la sede del Depincri de SMP.

El Ministerio Público informó que continúa realizando las diligencias correspondientes a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales conforme a ley.

