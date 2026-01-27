José Jerí ha demostrado tener INCAPACIDAD y un gobierno corrupto, señala Mirtha Vásquez

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Mirtha Vásquez, criticó duramente al presidente José Jerí, señalando que no posee la capacidad para el cargo. Además, señaló que el caso 'Chifagate' es "la expresión de un gobierno corrupto".

Jerí demostró no estar apto

Sobre las reuniones que el jefe de Estado ha sostenido de forma clandestina con el empresario chino Zhihua Yang, la expremier se mostró crítica. Comentó que este hecho evidencia que su gestión ha tenido intereses particulares para favorecer a unas cuantas personas cercanas a su entorno y no al país.

"Lo que se ha expresado con la diversas conductas del presidente es que realmente este señor, primero, nos ha demostrado que no tiene ninguna capacidad. Este acto particular la expresión de un gobierno corrupto, que está haciendo las cosas de forma subrepticia, utilizando el Estado a favor de intereses de privados, sostuvo la candidata.

Con respecto a quienes piensan en que no sería apropiada censurarlo o vacarlo por estos cuestionables actos, debido a que falta poco para las elecciones generales y el cambio del mando, se mostró en contra. Puso de ejemplo lo que ocurrió con Pedro Castillo y su salida en plena pandemia del Covid-19.

"Mucha gente ahora se acuerda la estabilidad. No se acordaron de la estabilidad democrática cuando estábamos en época de pandemia y la gente se moría en los hospitales, no les importó que la gente muera y vacaron a un presidente. No les importó cuando había un presidente electo recién. Ahora se le ocurre acordarse", manifestó.

Crítica contra Ernesto Álvarez

Mirtha Vásquez, criticó al primer ministro Ernesto Álvarez por decir que China se está vengando de Perú por afianzar sus relaciones con Estados Unidos a través del caso 'Chifagate'. Advirtió que este tipo de declaraciones podrían generar un problema geopolítico.

"En medio de un asunto doméstico decir que los chinos se están vengando porque estamos afianzando la relación con Estados Unidos. Esas cuestiones geopolíticas no se pueden tratar así. Hay que ver que en esas relaciones se producen esas distorsiones, se rompe la línea de lo público con lo privado", precisó.

Ante los cuestionamientos contra José Jerí y sus reuniones extraoficiales, la candidata al Senado por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, cuestionó la capacidad del presidente de la República. Sostuvo que sus actos han demostrado que la corrupción es parte de su gobierno y que pretende favorecer a unos cuantos.