Abogado de Pedro Castillo acusa al Congreso de discriminar al expresidente por rechazar su pensión vitalicia

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que el expresidente fue víctima de discriminación por parte del Congreso al rechazar su pensión vitalicia, pero aprobar el recurso a favor de Alberto Fujimori.

El letrado consideró que la posición de la jefa del área de recursos humanos del Congreso, Haidy Figueroa, quien dio curso a la viabilidad de la remuneración al expresidente, tiene diferentes posiciones frente a los dos casos.

"Acá no se está aplicando la ley de manera objetiva, acá se está discriminando y se está viéndolo del color ¿no? de la persona para decir sí o decir no" , sostuvo.

Walter Ayala aseveró que mientras Alberto Fujimori tiene una sentencia por lesa humanidad, Pedro Castillo hasta el momento solo tiene una investigación y no una sentencia.

De no aprobarse la medida solicitada denunciarían a Haidy Figueroa por abuso de poder al no actuar de manera objetiva e imparcialidad.

"Y si no nos da, vamos a denunciarla por abuso de autoridad de esta funcionaria porque no puede hacer lo que se da la gana, acá el funcionario tiene que se correcto y tiene que actuar con imparcialidad sea Fujimori, sea Castillo (...) No interesa el apellido, sino interesa el derecho", advirtió.