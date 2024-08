Walter Ayala: Pedro Castillo debe recibir pensión vitalicia tras precedente de Alberto Fujimori

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, indicó que si el Congreso aprobó la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, también debe resolver de igual manera sobre su defendido.

En conversación con Karina Novoa, Walter Ayala cuestionó que el Congreso le haya otorgado la pensión vitalicia a Fujimori, pero no a su defendido.

Según declaró, él sustentó el mismo requerimiento basándose en la presunta presunción de inocencia de su patrocinado. No obstante, su pedido le fue denegado. Sin embargo, ahora critica que con este mismo argumento se le ha dado la razón al líder del fujimorismo.

"En mi recurso de apelación yo sustenté que esa disposición vulnera la presunción de inocencia. Una disposición legal no puede vulnerar derechos fundamentales como la pensión, que es un derecho que va directamente vinculado a la alimentación y a la vida de la persona. Yo lo dije, pero ellos no me hicieron caso. Pero ahora como se trata de Alberto Fujimori sí usan mi argumento para darles la razón", declaró.