Abogado de Pedro Castillo NIEGA que expresidente cometió delito de rebelión en golpe de Estado: "Fue un acto político"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Luis Walter Medrano, afirmó que el expresidente no ha incurrido en el delito de rebelión con el fallido golpe de Estado. Entre sus argumentos, asegura que no se alzó en armas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado indicó que el discurso que leyó el exmandatario en televisión nacional no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Así, las disposiciones que ordenó no tenían "entidad suficiente" para que sean acatadas.

"No cumple con el primer elemento objetivo del tipo penal de rebelión que es alzarse en armas. Dos, ese discurso no estuvo aprobado por el Consejo de Ministros por lo que no tenía entidad suficiente para ser acatada. Tres, jamás se coordinó con las Fuerzas Armadas para que puedan acatar. (...) Fue un acto político que no tuvo consecuencias jurídicas para el Estado", declaró para nuestro medio.