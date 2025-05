Adrianzén: Mociones de censura se debatirán miércoles o jueves de la próxima semana, anuncia Salhuana

09/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunció que las mociones de censura presentadas contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, serán debatidas el miércoles 15 o jueves 16 de mayo, fechas programadas para sesiones del pleno.

La determinación final sobre el día y la hora será tomada por la Junta de Portavoces durante la sesión del lunes 13. Durante declaraciones ofrecidas este viernes a la prensa, Salhuana aclaró que cometió un error al señalar el jueves 8 como la fecha en que se daría cuenta de las mociones en el pleno.

Afirmó que su declaración previa pudo haber inducido a una interpretación incorrecta, y explicó que el Reglamento del Congreso establece un procedimiento distinto para las mociones de censura, a diferencia de las interpelaciones, donde sí es obligatorio informar al pleno.

"El Reglamento establece que la fecha y hora del debate y votación de las mociones de censura se deben definir entre el cuarto y décimo día natural desde su presentación. En ese marco, la Junta de Portavoces decidirá con su voto", precisó Salhuana.

¿Se omitió un paso del reglamento?

Frente a cuestionamientos por no haber dado cuenta de las mociones durante el pleno del jueves, Salhuana reiteró que ello no era necesario. "No hay obligación de dar cuenta. La decisión sobre la fecha se tomará el lunes en Junta de Portavoces", enfatizó.

Asimismo, detalló que propondrá que el debate se lleve a cabo en los días habituales de pleno, es decir, el miércoles o jueves de la próxima semana. La decisión será sometida a votación por los portavoces de las bancadas parlamentarias, en cumplimiento de lo estipulado en el reglamento interno del Congreso.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaración para Exitosa, el presidente del Congreso Eduardo Salhuana anunció que las mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros se pondrán en debate el miércoles o el jueves de la próxima semana.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/E1lJpz3QPv — Exitosa Noticias (@exitosape) May 9, 2025

¿Críticas a la ley de extinción de dominio?

En otro momento, el presidente del Parlamento expresó su preocupación respecto a la recientemente promulgada ley de extinción de dominio, señalando que ciertos aspectos del texto legal no serían apropiados. Según indicó, se trata de una norma que aún presenta aspectos controversiales y que podrían dar lugar a eventuales abusos.

"Creo que se deberá presentar un nuevo proyecto de ley que corrija lo aprobado, de manera que se logre una ley equilibrada que persiga el delito sin vulnerar derechos", sostuvo Salhuana.

La Junta de Portavoces del Congreso decidirá este lunes la fecha exacta para debatir las mociones de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, conforme al plazo reglamentario de entre cuatro y diez días naturales desde su presentación. Mientras tanto, desde la presidencia del Congreso también se plantean eventuales modificaciones a la ley de extinción de dominio recientemente promulgada.