Alberto Otárola: "Dina Boluarte no va a renunciar, dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosa al desgobierno"

13/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, se manifestó acerca de la gestión de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra y aseveró que no renunciará a su cargo.

En ese sentido, a través de una conferencia en Palacio de Gobierno, Otárola Peñaranda fue enfático al afirmar que Boluarte Zegarra no dejará su cargo; dado que ocasionaría un "desgobierno peligroso" para el Perú.



De acuerdo a ello, también aseveró que es fundamental que la transición de Pedro Castillo Terrones con la mandataria logre "afianzarse" como lo demanda la Constitución Política.

"La señora presidenta no va a renunciar, ese hecho no se dará y no porque ella no quiera hacerlo, debido a que la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado, se afiance. Dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno", aseveró en un primer momento.



Por consiguiente, hizo un pedido a población a "confiar" en las autoridades, en la democracia y en las instituciones para velar por el crecimiento del país. Asimismo, señaló que la extitular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), viene liderando a la nación de forma idónea y resaltó "que no esta gobernando en piloto automático", frase que empleó para destacar su gestión hace unas semanas.



"Quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos, confíen en la democracia, en el Estado de derecho, en los derechos humanos, en sus instituciones y en la Policía y Fuerzas Armadas. Tenemos claro cual es nuestro mandato, sabemos qué cosa debemos hacer y no hacer, pero reiteramos, Dina Boluarte está firme en la conducción del país y no está gobernando en piloto automático", finalizó.