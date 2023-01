Alejandro Cavero: "Adelantar las elecciones al 2023 no va a resolver la crisis"

27/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se manifestó acerca de la decisión del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, congresista de Fuerza Popular, de plantear una reconsideración sobre la votación del adelanto de elecciones para el 2024 y establecer los comicios para diciembre del presente año.

Asimismo, consideró que dicha medida "no va a resolver" la crisis social y política que afronta el país. En esa línea, indicó que si los parlamentarios de las diversas bancadas respaldan la iniciativa de nuevos comicios en el 2023, "entregarían el país" a los personajes políticos de izquierda, quienes "no pararán hasta derribar la democracia" del Perú.

"Adelantar las elecciones al 2023, como sea y sin reformas, no va a resolver esta crisis. La va a perpetuar. Es entregarle el país a la izquierda que no parará hasta derribar nuestra democracia. No debemos permitir este nefasto precedente que no nos garantiza mejora alguna", indicó el parlamentario Cavero.

"Es permitir que vuelvan a este Congreso los mismos políticos y los partidos que ya fracasaron en el pasado. Que siga la decepción de la política. Que la izquierda convoque su Constituyente. La historia sabrá reconocer lo que evitamos. Van a extrañar un Congreso de derecha", añadió.

Cabe señalar que, el último viernes, el legislador Guerra García del partido naranja presentó, ante el pleno del Congreso, una reconsideración de la votación sobre los comicios y solicitó al Parlamento que el proceso electoral se realice en el 2023. En esa línea, pidió a las autoridades dejar "la doble moral y la doble discurso".

"Si se quiere elecciones el 2023, presidente, yo planteo en estos momentos una reconsideración a la votación que se planteó para elecciones 2024 (....) Pido que se haga un texto sustitutorio para que se hagan elecciones al 2023 y para que se deje la doble moral y doble discurso", dijo Guerra García en la sesión plenaria de este jueves.