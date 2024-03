Alejandro Salas, exministro de Castillo, critica a Boluarte: "Los mensajes de inclusión no se dan con un Rolex"

El exministro de Pedro Castillo, Alejandro Salas, se pronunció sobre el caso de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte y criticó tajantemente a la jefa de Estado. Según señaló, no puede dar mensajes de inclusión portando estos costosos accesorios.

Las palabras del extitular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tuvieron lugar en entrevista para Canal N, donde también indicó que la mandataria no está teniendo los gestos adecuados en este caso.

"En un país de 10 millones de pobres no puedes ponerte a dar mensajes de inclusión social, de lucha contra la pobreza, alzando la mano con un Rolex. Yo creo que la política también involucra gestos y no los está teniendo", declaró.

Del mismo modo, el exministro de Pedro Castillo sostuvo que aún se deben esperar a los resultados de las diligencias de la Fiscalía para dar una conclusión sobre los relojes Rolex de Dina Boluarte.

Sin emabrgo, Alejandro Salas señaló que, independientemente de dicho proceso, la propia jefa de Estado podría acabar esta situación si explicara voluntariamente el origen de los cuestionados y costosos accesorios que porta.

Además, se refirió a una posible vacancia contra la mandataria y se mostró escéptico ante ella, pues considera que Ejecutivo y Congreso "se necesitan" mutuamente.

Cabe decir que anteriormente, el exministro Salas recordó que nunca vio el Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a pesar de que se sentó a su lado por más de 11 meses. Incluso, sostuvo que este tipo de accesorio sí deberían ser consignados en las declaraciones juradas correspondientes.

"Creo que los relojes que son joyas deberían ser consignados en las declaraciones juradas porque tienen un valor (...) Yo me sentaba al lado de Dina Boluarte por más de once meses y nunca le he visto un Rolex", señaló en nuestro medio.